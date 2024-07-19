Batman’da gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi: 2 gözaltı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:28

Güncelleme: 19.07.2024 - 14:31

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Turgut Özal Bulvarı üzerinde durdurulan bir şahısta bulunan poşet içerisinde yapılan aramada 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekiplerin yürüttüğü başka çalışmada ise bir kargo firmasında bir kişinin gönderisinde yapılan aramada 125 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.