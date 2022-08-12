Batman'da işçi taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı
Batman-Kozluk karayolunda işçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Batman-Kozluk karayolunda tarlada kavun hasadı yapan işçileri taşıyan kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. 12 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastaneleri sevk edildi.
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