Batman'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:00
Batman'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı
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Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendiği bildirildi.

Yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 3 bin 314 paket sigara, 14 cep telefonu, 360 bin paket sigara sarma kağıdı, 19 kulaklık ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.


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