Batman'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 16:01

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenlendiği bildirildi.

Yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 3 bin 314 paket sigara, 14 cep telefonu, 360 bin paket sigara sarma kağıdı, 19 kulaklık ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.