Edirne'de uyuşturucu operasyonu... 8 gözaltı!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 12:00

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçelerinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramada; 15 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.