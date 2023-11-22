Edirne'de uyuşturucu operasyonu... 8 gözaltı!

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:00
Edirne'de uyuşturucu operasyonu... 8 gözaltı!
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçelerinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramada; 15 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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