Edirne'de uyuşturucu operasyonu... 8 gözaltı!
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçelerinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramada; 15 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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