İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, örgüt yanlısı sosyal medyadaki bot hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö.(51) ve Y.İ.(49) isimli kişilerin de bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul’da radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, örgüt yanlısı sosyal medyadaki bot hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö. (51) ve Y.İ. (49) isimli kişilerin de aralarında olduğu 13 şüpheli yakalandı.
Baskınlarda, aynı evlerde barınan 6 kaçak göçmen de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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