Batman’da manzara izlerken uçuruma yuvarlandı
Batman’da manzarayı izlerken dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten yuvarlanan Abdülkadir Gültekin (22), arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Gültekin'in düştüğü yer cep telefonuyla da görüntülendi.
Olay, Beşiri ilçesinde bulunan Kıra Dağı’nda meydana geldi. Abdülkadir Gültekin, manzara izlerken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlandı.
Yanındakilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden alınan Gültekin, sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Gültekin, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Binali Bey’in bulanık işleri
- MasterChef'in ünlü şefi yaşamını yitirdi
- Mehmet Hakan Atilla'nın pasaportuna el konuldu
- Aksoy'dan seçime günler kala çok konuşulacak anket
- En çirkin yalan...
- ‘Casuslar’ Ankara’da ODTÜ ve Hacettepe’de faaliyette(!)
- Kartlı sayaçlarda da ücretsiz doğalgaz geçerli mi?
- Yazı tipleri nelerdir, nasıl değiştirilir?
- Bay Kemal