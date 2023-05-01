Batman’da manzara izlerken uçuruma yuvarlandı

Batman’da manzarayı izlerken dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten yuvarlanan Abdülkadir Gültekin (22), arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Gültekin'in düştüğü yer cep telefonuyla da görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 18:48
Batman’da manzara izlerken uçuruma yuvarlandı
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Olay, Beşiri ilçesinde bulunan Kıra Dağı’nda meydana geldi. Abdülkadir Gültekin, manzara izlerken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlandı.

Yanındakilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden alınan Gültekin, sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Gültekin, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


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