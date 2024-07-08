Batman’da öğretmen evinde ölü bulundu
Batman' görev yapan 42 yaşındaki bir öğretmen evinde ölü bulundu.
Batman kent merkezinde Memur Sen TOKİ’de yaşayan 42 yaşındaki öğretmen Burhan Ergenç, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Batman Memur Sen TOKİ’de evinde yalnız yaşayan öğretmen Burhan Ergenç’ten (42) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Ergenç’in cansız bedeni bulundu.
Ergenç’in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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