Batman'da şüpheli valiz paniği: İçinden çıkan şaşırttı
Batman'da yol üzerine bırakılan şüpheli bir valiz paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce patlatılan çantadan valizden kefen çıktı.
Batman Belde Mahallesi'nde akşam saatlerinde yol kenarında valiz gören vatandaşlar, bomba şüphesiyle polise ihbarda bulundu.
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri valiz çevresine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Valizin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.
VALİZ İNCELEMEYE ALINDI
Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek valizi kontrollü olarak fünye ile patlattı. Şüpheli valizden kefen çıktı. Polis ekiplerince beyaz kefen ve valiz incelemeye alındı. Trafiğe kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.
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