Batman’da terör operasyonu: 12 gözaltı

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:27
Batman’da terör operasyonu: 12 gözaltı
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Alınan bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile kent genelinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK’yla iltisaklı oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemeleri sürüyor.


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