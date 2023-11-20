Batman’daki sel felaketi: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.11.2023 - 07:28

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:36

Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde 3 çocuğun kaybolduğu ihbarını alan ekipler arama çalışması başlattı. Batman Valisi Ekrem Canalp olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Canalp, kayıp çocukların babası Hakkı Güner’le görüştü. Açıklamada bulunan Batman Valisi Ekrem Canalp, kent genelinde 240 noktada ihbar aldıklarını söyledi.

BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vali Canalp şunları söyledi:

“Şu anda maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu anda çok sayıda hanemizde özellikle bodrum katlarında 240 ihbar aldık, bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Burada ise 3 evladımız kayıp, onları arama çalışmaları devam ediyor.”

2 ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI

Batman'da şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu A. Güner (1) ve İ. Güner'in (5) cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulundu. Çocukların cesedi kentteki özel hastanelere götürüldü.

3. ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Batman'da Seyitler Mahallesi'ndeki evinin önünden sel sularına kapılarak kaybolan 3'ncü çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.