Batman merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:46

Güncelleme: 07.11.2023 - 16:46

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretini önlemeye yönelik, Batman merkezli Mersin ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 39 şarjör, 759 namlu, bir miktar fişek, 1 spiral makinesi, 3 matkap, 2 mengene, ve namlu yerleştirmek üzere yapılmış döküm tabla ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.