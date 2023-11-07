Batman merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
Batman merkezli Mersin ve Ankara’da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretini önlemeye yönelik, Batman merkezli Mersin ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 39 şarjör, 759 namlu, bir miktar fişek, 1 spiral makinesi, 3 matkap, 2 mengene, ve namlu yerleştirmek üzere yapılmış döküm tabla ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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