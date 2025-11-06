İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi. Peki, Batuhan Çolak kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Batuhan Çolak neden ifadeye çağrıldı?

BATUHAN ÇOLAK KİMDİR?

Çolak, 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2009 yılında mezun olmuştur. Akabinde, profesyonel gazetecilik kariyerine 2010 yılında Atv Ankara Haber Merkezi'nde editör olarak başlamıştır. Aynı sene Gazi Üniversitesi Grafik Tasarımı Anasanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2014 yılında bu eğitimini tamamlamıştır.

2006 yılında lisans eğitimi sırasında Haberdokuz adlı internet haber sitesini kurmuş, 2014 yılına kadar da bu siteyi yönetmiştir. "Terör Kıskacında Üniversiteler" adlı kitabı 2013 yılında yayınlanmıştır. Bu kitabında Türkiye'deki üniversitelerde cereyan eden terör sorunlarını ele almış ve üniversitelerde faaliyet gösteren farklı marjinal grupları incelemiştir. 2016 yılında Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığına başlamış daha sonra ise gazetenin internet genel yayın yönetmenliği görevini üstlenmiştir. Mart 2020'de, Yeniçağ Gazetesi tarafından görevine son verilmiştir. Bunun üzerine, aynı yılın Nisan ayında, Aykırı isimli internet haber sitesini kurmuştur.

'CİNSEL SALDIRI'DAN YARGILANAN BATUHAN ÇOLAK'A 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

2022 yılında bir avukata ‘basit cinsel saldırıda bulunmak’tan yargılanan ‘Aykırı’ adlı haber sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak’a ‘iyi hal’ indirimi uygulanmıştı.

Çolak’sa ‘iftiraya hukuksuz bir şekilde maruz kaldığını’ öne sürmüştü.

BATUHAN ÇOLAK NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi.

Gazeteciler; “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek.