Batur 4,5 yılını anlattı: Kente saygı, kentliye hizmet

Yayınlanma: 04.10.2023 - 14:07

Güncelleme: 04.10.2023 - 14:07

Yerel seçimler öncesi verdikleri sözlerin yaklaşık yüzde 85’ini hayata geçirmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Batur, “Bu sürede yatırıma harcadığımız bütçe yaklaşık 300 milyon TL’yi buldu. 17 projenin açılışını yaptık” diye konuştu. Batur, dört buçuk yılda belediye bütçesini yüzde 305 artırdıklarını da kaydetti.

Hizmet döneminin felaketlerle, ekonomik krizle geçtiğini de vurgulayan Batur, dört buçuk yılda 800 bini aşkın insana destek olurken, sosyal yardımlara harcanan bütçenin 70 milyon TL’yi geçtiğini de sözlerine ekledi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’taki dört buçuk yıllık hizmet dönemini Swiss Otel’de düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Toplantıya ulusal ve yerel basının önde gelen isimleri, gazete, televizyon ve internet medyası temsilcileri ve köşe yazarları katıldı. Toplantıda CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de yer aldı. Basın toplantısı, Başkan Batur’un Konak’ta 4 buçuk yıllık hizmet döneminde yaptığı çalışmaları, ilçeye kazandırdığı tesisler ile yapımı devam eden projeleri anlatan film gösterimiyle başladı. Başkan Batur, film gösteriminin ardından basın mensuplarına Konak’taki dört buçuk yılını değerlendirdi.

“KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANDIK, YATIRIMLARI ÇOĞALTTIK”

Batur, sözlerine Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" sözünü ilke edinerek, doğaya, insana, kadına, çocuğa, engelliye, can dostlara saygılı; odağında insanların dünyayı paylaştığı tüm canlıların olduğu bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak başladı. Hizmet dönemine 2019 yılında "Birlikte Konak" anlayışıyla başladığını belirten Batur, 4 buçuk yıllık hizmet döneminde dayanışmayı büyüttüğünü, kaynakları verimli kullanarak yatırımları çoğalttıklarını kaydetti. Konaklılar için en iyisini, en doğrusunu ve en güzelini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Batur, “Aldığımız görevin, üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle işimize sımsıkı sarıldık. İhtiyacı olana el uzatan, derdi olanı dinleyen bir belediye olduk. ‘Kente saygı, kentliye hizmet’ inancıyla, 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize ayrım yapmaksızın kucak açtık, açmaya devam ediyoruz. Tüm ekiplerimizle yorulmadan, şikâyet etmeden doğru işler üretmeyi sürdürüyor, Konak'ı geleceğe taşıyoruz” dedi.

“BİR OLDUK, BİRLİKTE KONAK OLMANIN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK”

İzmir’in kalbi Konak’ı daha da güçlendirecek fiziki yatırımları bir bir tamamlarken, sosyal gelişimin önünü açan hizmetleri de uygulamaya geçirdiklerini belirten Batur, “Eğer bana ‘Bu dönemini nasıl tanımlarsınız?’ diye soracak olursanız, ben bu dönemin yatırımların değil, sosyal yardımların konuşulduğu bir dönem olarak tanımlarım” diyerek devam etti. Hizmet döneminde birçok felaketin ardı ardına yaşandığına, ülkenin ciddi bir ekonomik krizle mücadele ettiğine dikkat çeken Batur, bu nedenle belediye bütçesinin önemli bir kısmının sosyal yardımlara ayrıldığını vurguladı. Yaşanan felaketlerin kendilerine kriz zamanlarında etkin ve hızlı çözüm üretmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Batur, “Konak Belediyesi olarak bu zor süreçlerin tümünün üstesinden gelmeyi başardık” diyerek özverili çalışmaları nedeniyle Konak Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Batur, “Konak’ta kurduğumuz dayanışma halkaları sayesinde bir olduk, birlikte Konak olmanın gücünü gösterdik. Konak Belediyesi olarak darda olanın her zaman yanındayız. Her gün binlerce ihtiyaç sahibine yardım elimizi uzatıyoruz. Dört buçuk yılda sosyal yardımlara harcadığımız bütçe 70 milyon TL’yi geçti. Pandemide esnafımızın, dar gelirli hemşehrilerimizin yanında olduk. İzmir depreminin yaralarını birlikte sardık. 6 Şubat depreminin ardından bölgeye giden ilk ekiplerden olduk. 20 tır yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdık. Aktardığımız bağışların miktarı 20 milyon TL’yi aştı. Kahramanmaraş’ın Duldakiroğlu İlçesine 100 çadırlık bir çadır kent kurduk. Ayrıca 100’e yakın çadırı da bölgede vatandaşlarımıza dağıttık” dedi.

Konak Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nü kurduklarını, lojistik merkezi oluşturduklarını, 46 kişilik ekibe profesyonel arama kurtarma eğitimleri aldırdıklarını belirten Batur, afet sonrası hizmet verecek bir mobil mutfak tırı satın alarak, tüm ekipmanlarıyla hazır hale getirdiklerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden tahsis edilen iki otobüsü de mobil tuvalet ve mobil duş araçları haline getirdiklerini sözlerine ekledi. Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi aracılığıyla her yıl binlerce vatandaşa gıda, giysi ve eşya yardımı yaptıklarını söyleyen Batur, dört buçuk yılda 800 bini aşkın insana destek olduklarını söyledi.

“SÖZLERİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK”

Yerel seçimler öncesi verdikleri sözlerin yaklaşık yüzde 85’ini hayata geçirmenin gururunu yaşadığını dile getiren Batur, “Seçim beyannamemizde yazan konuların neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Yüzde 15’lik kısımla ilgili çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Bu sürede yatırıma harcadığımız bütçe yaklaşık 300 milyon TL’yi buldu. Yeni yatırımlarla ilçemize değer katan yeni hizmet alanları yarattık. 17 projenin açılışını yaptık” diye konuştu. Engelsiz Yaşam Köyü’nün yaptıkları en iyi çalışma olduğunu söyleyen Batur, “Bana ve çalışma arkadaşlarıma huzur veren bir çalışma; çünkü oradaki engelli çocuklarımızın eğitim görmeleri, hayata hazırlanmaları ve bu süreci gören ailelerin sevinçlerini paylaşmak bize haz veriyor. Oradaki çalışmalarımızı daha da genişletmek istiyoruz” dedi. Yapımına çok yakında başlayacakları yeni projelerini de paylaşan Batur, şöyle dedi:

“Kemer’deki TCDD’ye ait hangar binasının tahsisini aldık. Burada yapacağımız Mimarlık Müzesi ve Sergi Salonu’nun ihale süreci devam ediyor. Ferahlı Mahallemizde yapacağımız Cem Evi’nin ihalesi yapıldı. Çok yakında temelini atacağız. Halkapınar’da hemen Yaşar Üniversitesi’nin yanında bir tarihi binamız var. Burayı da Konak Belediyesi Sergi ve Sanat Merkezi olarak tasarladık. 2 ay içinde hizmete açılacak. Son derece güzel bir merkezi daha kentimize kazandırmış olacağız. Yeni hizmet binamızın ihalesi yapıldı. İnceleme süreci devam ediyor. İlçemizin en büyük eksikliği olan Kadın Sığınma Evi için de projelerimizi tamamladık. Yağhaneler’de Eski Jandarma’nın yeri olarak bilinen alanda çok kapsamlı tesis yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili bir serzenişimiz olacak. Buradaki birliğin bir an önce oradan çıkmasını istiyoruz; çünkü orada o bölgenin problemlerini çözecek projemiz var. Bir an evvel çıkarlarsa biz de çalışmalarımıza başlayacağız.”

“AKLIM FİKRİM HEP KENTSEL DÖNÜŞÜMDE”

Seçildiği günden beri “Aklım fikrim hep kentsel dönüşümde” dediğini ifade eden Batur, göreve gelir gelmez Konak’ın 60 yıllık çarpık yapılaşma sorununu çözmek için kolları sıvadıklarını vurguladı. Batur, şu bilgileri verdi:

“28 mahalle 100 bin kişiyi etkileyecek bir kentsel dönüşüm tasarımını gerçekleştirdik, planlamaları bitti Gültepe biraz daha hızlı gitti. Konak’ın en büyük probleminden bir tanesi bu. Yapı envanteri çok eski. Biz elimizi taşın altına soktuk. Oradaki vatandaşlarımızla tam uzlaşı sağlayarak ve yerinde dönüşümü Narlıdere modeliyle burada gerçekleştireceğiz. Oradaki vatandaşlarımız belediyeyle sözleşmeler yapacak. Onların verdiği güçle bu işi yapacağız.”

"ÖNCELİK KADINLAR, ÇOCUKLAR, GENÇLER VE ENGELLİ BİREYLER"

Depreme dayanıklı, modern ve sağlıklı yaşam alanlarına sahip bir ilçe yaratmak istediklerini vurgulayan Batur, “Günde 1,5 milyonun üzerinde İzmirliye hizmet veren bir belediyeyiz. Önceliğimiz kadınlar, çocuklar, gençler ve engelli bireyler. Dezavantajlı kesimlere hizmette pozitif ayrımcılık yapıyoruz” dedi. Merkezlerinde açtıkları kurslardan her yıl on binlerce çocuğun faydalandığını söyleyen Batur, sanat kurslarından dört buçuk yılda 5 binin üzerinde çocuğun mezun olduğunu, sadece bu yıl 11 öğrencinin güzel sanatlar fakültesi ve konservatuarı kazandığını da vurguladı. Minikler Konağı adıyla ilçenin üç farklı noktasında açtıkları kreşlerde 140 çocuğun ücretsiz okul öncesi eğitimi aldığını söyleyen Batur, Aydın Erten Rekreasyon alanını baştan sona yenileyerek, içerisine bir Macera Parkı inşa ettiklerini, Yenişehir’de Roman Kültür Merkezi açtıklarını, gençleri madde bağımlılığından korumak için Konak Gençlik Destek Merkezi kurduklarını ve Sancar Maruflu Bilim Merkezi’nde çocuklara hizmet verdiklerini de belirtti.

“DAHA MUTLU, DAHA HUZURLU BİR KONAK”

Sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını vurgulayan Batur, İzmir’de ilk olan Engelsiz Kedi Evi’ni hizmete açtıklarını kaydetti. Batur, bu yıl 7 Ekim’de dördüncüsünü düzenleyecekleri Patilerin Festivali ile doğa, çocuk ve hayvan hakları konusunda farkındalığı artırmak istediklerini vurguladı. Batur, “Daha mutlu, daha huzurlu bir Konak için çalışıyoruz. Bizi biz yapan tüm renklerimize ve tüm kültürel zenginliklerimize sahip çıkıyoruz. Dayanışmayı çoğaltırken, elimizdeki kaynakları da büyütüyoruz. En büyük gücümüz hoşgörümüz. Tüm ekiplerimizle sahadayız” dedi. Sağlık işleri müdürlüğünün 12 bin 864 kişiye muayene hizmetinde bulunduğunu, 2 bin 90 kişiye evde sağlık hizmeti verildiğini söyleyen Batur, dört buçuk yılda zabıta ekiplerinin 100 bine yakın işyeri denetimi yaptığını vurguladı. Çevreye duyarlı bir belediye olduklarını söyleyen Batur, şöyle devam etti:

“Başlattığımız sıfır atık politikası ile e-atık, atık ilaç, atık pil ve atık yağ toplamada önemli başarılara imza atıyoruz. Sokaklarda atık toplayan sokak emekçilerini tek bir çatı altında topladık. Onların sosyal güvencelerini de sağlayarak bu işin daha disiplinli olmasını sağlayan belediyeyiz. Temizlik ekiplerimiz günde üç vardiya halinde çalışıyor. Günde 650 ton evsel atık topluyoruz. Cadde ve sokaklarımızı aralıksız temizliyoruz. Konak yeşil fakiri bir ilçe. Gültepe ve Beştepeler bölgesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0.86 metrekare. Bu bölgelerde sosyal donatı alanlarını artırmamız lazım. Dört buçuk yılda ilçemize 9 yeni park ve yeşil alan kazandırdık. 36 parkımızı baştan sona yenileyerek, daha güzel bir hale dönüştürdük. Mevcut tüm parklarımızın bakımlarını düzenli yapıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Sokaklarımızı, caddelerimizi sürekli yeniliyoruz. Dört buçuk yıllık süreçte kullandığımız asfalt miktarı 65 bin tonu geçti. Toplam 190 bin metrekare alanı asfaltladık.“

“TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Konak’ta tarihi ve kültürel zenginliklerimize sahip çıktıklarını söyleyen Batur, “Konak’ta 3 bin 443 tane tescilli bina var. İzmir’in en fazla tarihi binasına sahip bir ilçeyiz. Doğru kararlar vererek, uygun olanların hemen restorasyonunu yapıyoruz. Yakında Halkapınar’da, Yaşar Üniversitesi’nin hemen yanındaki tarihi binanın ve Kemeraltı Çarşı’ndaki iki tarihi yapının daha restorasyonlarını bitirip hizmete açacağız. Yine Basmane Anafartalar Caddesi’nde yer alan Kıllıoğlu Hamamı, Kemer Tren İstasyonu’nun bulunduğu bölgede yer alan tarihi hangar binası, Zeytinlik’te Taş Mektep olarak bilinen tarihi okul ve Kemeraltı’ndaki Çakaloğlu Han için restorasyon projeleri hazırladık. Çok yakında buralarda çalışmalara başlayacağız. Gerçekten çok zengin bir tarihi mirasa sahip olmuş olacağız” dedi. Dört buçuk yılda 600’ün üzerinde kültür sanat etkinliğine imza attıklarını da söyleyen Batur, bu etkinliklerde 200 bine yakın vatandaşı ağırladıklarını bildirdi.

"VATANDAŞ HİZMETE DAHA KOLAY ULAŞIYOR"

Konak’ta hizmet üretirken vatandaşlarımızın bu hizmetlere ulaşımını da kolaylaştırdıklarını söyleyen Batur,“Belediye bütçemizi dört buçuk yılda yüzde 305 arttırdık. Bu sürede yatırımlara 300 milyon TL üzerinde harcama yaptık. Yeni taşıt ve iş makinası alımına ödediğimiz tutar 11 milyonu geçti. Belediyecilik işlemlerini dijitale taşıyan bir belediyeyiz. Bilişim sistemlerine 20 milyon TL yatırım yaptık. E-Ruhsat uygulaması ile işyeri açacaklara kolaylık sağladık. Tapu harcı ödemelerinde online işlem kolaylığı getirdik. E-imar dönemi başlattık. Dijital Arşiv Projemizi hayata geçirdik. Belediyemizin tüm belgelerinin dijitale aktarılması için çalışmalarımız sürüyor. Her gün on binlerce belge taranarak dijital olarak arşivleniyor” dedi.

Konak Belediyesi’nde doğru bir istihdam politikası yürüttüklerini belirten Batur, ekonomik krizin belediyeleri etkilediğini de vurguladı. Batur, özellikle CHP’li belediyelerin krediye ulaşamadığını da belirtti.

“KONAK’TA DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR”

Konak Belediye Meclisi’ne odak noktası kent ve kentli olan uyumlu çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Batur, “İlçemizdeki tüm sivil toplum örgütleriyle uyum içinde çalışıyor, birlikte yeni işbirliklerine imza atıyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek mahallelerimizin sorunlarını dinliyor, görüşler alıyoruz. Yaptığımız iş birliklerimiz sonucu hayata geçirdiğimiz 13 ulusal ve uluslararası projeyle ödüller aldık. Avrupa Şeref Bayrağı, Avrupa Diplomasi Ödülü olmak üzere 10’un üzerinde ödüle layık görüldük. Dört buçuk yılda ulusal ve uluslararası 12 projeden toplam 27 milyon TL tutarında hibe kazandık. Konak İş Eğitim Merkezi projemize ayrı önem veriyoruz. 60 gencimize CNC (torna tezgahı) programcılığı ve operatörlüğü eğitimi verilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençler farklı sanayi firmalarında işe başlayacak. Sertifikayı aldığı günün ertesi günü işbaşı yapacak. Böyle güzel bir proje. Devamlılığını sağlayacağız. Başvurular sürüyor” dedi. Batur, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Konak Belediyesi olarak, kentimiz için elimizden ne geliyorsa tüm imkânlarımızı zorlayarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşımızın iyi, kötü gününde yanında olmaya çalışan bir belediye başkanı olarak hizmetimize devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Konak’ta daha yapacağımız çok iş var. Benim için bir ilçede görev yaptıktan sonra tekrar başka bir ilçede görevlendirilmek bana ayrı bir onur ve şereftir. Bu onur ve şerefi bize verenleri mahcup etmeyecek şekilde dört buçuk yıl içinde çalıştık ve hiç kimsenin yüzünü kara çıkarmamaya çalışan bir belediyecilik anlayışını sürdürdük. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz.”

DÖRT BUÇUK YILDA AÇILAN 17 TESİS VE MERKEZ

Konak Belediyesi’nin Başkan Abdül Batur’un dört buçuk yıllık hizmet döneminde çalışmalarını tamamlayarak açılışını yaptığı projeler şöyle oldu:

• Toros Sosyal Tesisi ve Pazaryeri

• Gültepe Spor Tesisi

• İkizevler Nermin Abadan Unat Semt Evi

• Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi (Kontak)

• Yenişehir Mahallesi Roman Kültür Merkezi

• Konak Engelsiz Yaşam Köyü

• Minikler Konağı (Yenişehir, Toros ve Beştepeler)

• Konak Gençlik Destek Merkezi

• Konak Sosyal Destek Merkezi

• Kahramanlar Kapalı Pazaryeri

• Konak Belediyesi İzmir Milli Kütüphane Karataş Şubesi

• Sancar Maruflu Bilim Merkezi

• Beştepeler Sosyal Tesisi ve Pazaryeri

• Konak Gösteri Sanatları Merkezi (SANATHANE)

• Engelsiz Kedi Evi

• Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı ve Macera Parkı

• Kırım Tatar Türkleri Anı Ev