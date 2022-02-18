Batur: Cumhuriyeti'in fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor

18 Şubat 2022 Cuma, 06:44

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir’i Sevenler Platformu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte düzenlediği İzmir İktisat Kongresi’nin 99. yıldönümü etkinliğinde konuştu.

Yaşanan ekonomik krizin ülkenin her kesimini etkilediği gibi belediyeleri de etkilediğinin altını çizen Başkan Batur, çözümün İktisat Kongresi’nin yapıldığı yıllarda olduğu gibi Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak ve birlikte hareket ederek olacağını vurguladı.

Başkan Batur, “Ülkede şu anda tam bir ekonomik kriz var. Yani bir iktisat kongresine daha ihtiyaç var; yeniden kalkınmaya, harekete geçmeye, yeniden ayağa kaldıracak bir güce ihtiyaç var. Geldiğimiz nokta bu. Büyüklerimizin emanet ettiği ülkemize sahip çıkacağız ama kurumlarına da sahip çıkmamız lazımdı. Bunun çaresi yeni bir anlayış. Vatandaşlarını seven, Avro’ya, Dolar’a veya belirli kesimlere hizmet eden değil, vatandaşlarına hizmet eden, ekonomik açıdan ülkeyi kalkındıracak yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Yeni bir iktisat kongresi düzenleyecek, ülkedeki her kesimin görüşlerine önem verecek anlayış olmalı bu. Bize Cumhuriyeti emanet eden, ekonomik girdileriyle, ekonomik çabalarıyla, ekonomik hamleleriyle bir devrim yaratan anlayışa, yani fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız.” dedi.