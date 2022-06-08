Batur: Erişilebilir bir yaşam için mücadele ediyoruz

08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:31

Konak Belediyesi’nin düzenlediği “Kentte Engel Yok” proje yarışması ödülleri sahiplerini buldu. “Engellilerin Kent Kullanımının Kolaylaştırılması” başlığı altında afiş, kısa film ve kamu spotu filmi kategorilerinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülriz Sururi Sahnesi’nde gerçekleşti.

Ödül töreninin açış konuşmasını yapan Başkan Batur, yarışmayı düzenlemekteki amaçlarını şöyle dile getirdi:

“Projedeki amacımız, gençlerin hayata hazırlanmasını kolaylaştırmak, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, engelsiz yaşam konusunda yeni yaratımlar oluşturmak, farkındalık sağlamak ve engelli bireylerle kaynaştırma sağlamak, toplumsal bilinçlendirmeyi artırmak ve yaratıcılıklarını deneyimleyebilecekleri ortam sağlayarak gençlere destek vermekti. Engellilerin kent kullanımının kolaylaştırılması yönünde farkındalık yaratmayı hedefledik.”

Başkan Batur, Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nü ve buradaki çocukların başarılarını anlattığı konuşmasında, “Engelli bireyler için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sadece farkındalık yetmez, sürdürülebilir ve erişilebilir bir yaşam için mücadele ediyoruz” dedi.

Batur, yarışmayı geleneksel hale getirmek istediklerini de ifade ederek, “Kentte Engel Yok yarışması üç ayrı kategoriye ayrıldı. Afiş, Kısa Film, Kamu Spotu Filmi dallarında başarılı çocuklarımız ödüllerini alacaklar. Benim nezdimde bütün çocuklarımız birincidir. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz yarışmayı gelecek yıllarda da geleneksel hale getirip sizlerin o güzel fikirlerini almak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmasını, yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutlayarak tamamlayan Başkan Batur, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, geç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır’ diyor. Mustafa Kemal Atatürk, bunu dile getirirken gençlerimizin ülkemizi parlak bir geleceğe yönelteceğine bir kez daha inancını ortaya koymuştur. Biz de Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinde, onun bize emanet ettiği Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak, sizlerin de aynı anlayışla gelişmesi için çalışıyoruz. Sizlerin de Mustafa Kemal Atatürk’ümüze bağlı olarak çok güzel işler yapacağınıza, geleceği sizlerle öreceğimize inancım sonsuz” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kentte Engel Yok Projesine İzmir il genelinde 49 lise katılım sağladı. “Engellilerin Kent Kullanımının Kolaylaştırılması” başlığıyla yapılan yarışmaya ise 37 okuldan 71 eser katıldı. Üç ayrı kategoride beşer kişilik öğrenci gruplarının eserleriyle katıldığı yarışmada kısa film kategorisinin birincisi İzmir Atatürk Lisesi, ikincisi Bornova Anadolu Lisesi, üçüncüsü ise Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. Kampüs öğrencileri oldu. Kamu spotu kategorisinde Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi Gaziemir Kampüsü birinciliği alırken, Atatürk Lisesi ikinci, Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Afiş kategorisinde de Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birincilik ödülünü aldı. Özel İzmir Türk Koleji Büyükçiğli Kampüsü ikincilik, İzmir Atatürk Lisesi ise üçüncülük ödülüne hak kazandı. Ayrıca, Özel Tanı Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları kamu spotu filmi ile Engelsiz Kent Mansiyon Ödülünü aldı. Afiş tasarımlarıyla Özel Ege Lisesi Jüri Özel Ödülünü, Özel Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi de Konak Belediyesi Özel Ödülünü aldı.

SANATA ENGEL YOK

Ödül kazananların film gösterimlerinin büyük alkış aldığı ödül töreninde Nur Özgül, Yasemin Uğurcan, Mehmet Arık Caner ve Türkseven’den oluşan Wheelchair DANC Project’in tekerlekli sandalye üzerinde yaptıkları dans gösterisi büyüledi. Etkinliğin finalinde Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muzaffer Şahin, kendi yazdığı Karanlık Şarkı ve Kentte Engel Yok adındaki şarkılarını seslendirdi. Şahin şarkılarını söylerken, ekrana Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileriyle birlikte çekilen klip yansıtıldı. Klipte yer alan öğrenciler de sahneye çıkarak şarkılara eşlik etti.