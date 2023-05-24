Batur: Geleceğimiz için sandığa gidin, oyunuzu kullanın

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:31

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:31

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yaklaşan seçimlere ve kentsel dönüşüme dair açıklamalarda bulundu. Konak’ta 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy oranını artırdıklarını ve ikinci tur için umutlu olduklarını söyleyen Başkan Batur, İzmirli seçmene vatandaşlık haklarını kullanarak sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sahada olduklarını ama bir yandan da vatandaşı mağdur etmeyerek belediye hizmetlerini tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getiren Başkan Batur, Konak’ta kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirterek tarih verdi.

BATUR: KONAK’TA OY ORANINI ARTIRDIK

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçimle ilgili yaptığı değerlendirmede 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Konak’ta oy oranını artırdıklarını vurguladı. Başkan Batur, geçmiş yıllardaki seçim sonuçlarıyla yaptığı karşılaştırmada Konak’ta oy oranını 5 puan artırdıklarını açıkladı ve şöyle konuştu:

“Konak’ta 2019 yerel seçimlerinde ittifak oluşmuştu, bu seçimde de aynı seçmen tabanının oyunu aldık. Vatandaşlarımızın tercihiyle Konak’ta 63,10’luk oy almıştık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bazımız buydu ve hedefimiz üzerine çıkmaktı. Neticede 63,10’dan 68,25’e çıkarak 5 puan artırdık. İlçeler bazında da on ikinci sıradayız. Bu bizim açımızdan güzel. Konak’ta oyların artacağını söylemiştik. Parti oyumuzu da koruduk, üzerine 3 puan koyduk. İl ortalamasının 7 puan üzerinde aldık. Vatandaşlarımıza, Konaklı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

“SANDIĞA GİDİN” ÇAĞRISI

Vatandaşları sandığa gitmeye davet eden Başkan Batur, “Konak’ta son oy sayılana kadar sandıkların başındayız” diyerek oylara sahip çıkacaklarının garantisini verdi ve şunları söyledi:

“Lütfen sandığa gidin. Vatanımız için, bayrağımız için, çocuklarımız, torunlarımız, geleceğimiz için sandığa gidin. Oyunuzu kullanın. Vatandaşlığın size verdiği bu hakkı kullanın. Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Biz sandıkta oylara sahip çıkacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Önceki seçimde sabah saat tam dördü yirmi geçiyordu. Son ıslak imzalı tutanağı sisteme girdik. 768 sandığı tek tek kontrol ettik. Seçimin ilk anından sonuna kadar oradayız. Konak’ta son oy sayılana kadar sandıkların başındayız.”

“BOŞ ARAZİDE KENTSEL DÖNÜŞÜM OLMAZ”

Kentsel dönüşümün boş araziye bina yapmak değil, kentliyi dirençli, sağlam ve modern binalarla birlikte yeşil alan, tesis ve sosyal donatılarla buluşturan bir bütün olduğunu ifade eden Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Boş arazide kentsel dönüşüm olmaz. Boş araziye konut yapıyorlar; bu kentsel dönüşüm değil ki… Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kentsel dönüşüm yapmadı diyenler Narlıdere’ye gidip baksınlar. Biz Narlıdere’de kentsel dönüşüm yaptık. Konak’ta da göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bizim birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm. Konak’ta 50-60 senelik binalar var. Envanteri çok eski. Baktığınız zaman her tarafı kentsel dönüşüm istiyor. Büyük bir kampanya yapmamız lazım. Özellikle hükümet kanadı bizi eleştiriyor. Biz kentsel dönüşümü Büyükşehir belediyemizle yapıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Eleştirmek kolay. O zaman gel bir yanından tut, riskli bölge ilan et, vatandaşın problemini çözeceğim de. Hep beraber yapalım, vatandaşı mağdur etmeden. Biz elimizi taşın altına koyduk, hatta gövdemizi koyduk bu işe. Yavaş yavaş neticesini de alıyoruz.”

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ASKI SÜRECİ BAŞLIYOR

Başkan Batur, kentsel dönüşüm çalışmaları devam eden Gültepe ve Beştepeler bölgelerinde askı sürecinin hızla başlayacağını da müjdeledi ve “Seçim çalışmaları için sahadayız ama belediye hizmetlerimizi de tüm hızıyla sürdürüyoruz. Toros bölgesinin 4 No’lu bölgesi önümüzdeki hafta askıya çıkıyor. Buradan vatandaşımıza da müjdeyi verelim. Beştepeler bir ay sonra askıya çıkıyor. Boğaziçi ve civarında planla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok, planlar işleyecek” dedi.

BEŞTEPELER SOSYAL TESİSİ SEÇİMDEN SONRA AÇILIYOR

Öte yandan Başkan Batur, 1. Kadriye Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Beştepeler Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryeri’nin açılışını seçimin ardından gerçekleştireceklerinin haberini vererek, “Beştepeler bölgesinde seçim sonrası bir açılış törenimiz olacak. O bölgede, içinde pazaryeri olan, nikah salonu olan, kadınlara yönelik semt merkezi olan, gençlerin ve çocukların kullanımına uygun çok güzel bir sosyal tesis yaptık. Seçimden sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.