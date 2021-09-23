Batur: Hedefimiz sürdürülebilir bir kent

23 Eylül 2021 Perşembe, 13:08

Konak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde uygulanan olan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne özel düzenlediği etkinliklerle farkındalık yarattı. Güzelyalı’da trafiğe kapatılan 39 Sokak ve Güzelyalı Parkı’nda gün boyu süren etkinliklere Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da katıldı.

Göztepe formasıyla etkinlik alanına gelen Başkan Batur, masa tenisinden ayak voleyboluna tüm etkinliklere katılarak “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” temasıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’na dikkat çekti.

Başkan Batur, Konak’ta başlattıkları kentsel dönüşümün de sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamını amaçladığını hatırlatarak, “Konak’ta en büyük hedeflerimizden biri de sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı. Konaklıların, daha yaşanabilir koşullarda hayatını sürdürmesini istiyoruz. Daha sağlıklı yapılar, hepimizin nefes alabileceği daha yeşil alanlarımız olsun, sosyal kültürel tesislerimizle hayatımızı zenginleştirelim istiyoruz. Bu amaçla da özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarına çok büyük bir ağırlık veriyoruz” diye konuştu.



