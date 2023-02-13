Konak Belediye Başkanı Abdül Batur: İmar afları şehirlerimize ihanettir

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:25

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:12

İzmir’de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un deprem bölgesindeki incelemeleri sürdürdü. Hafta sonu Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman’da incelemelerde bulunan Batur, yapılan çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere bölgede bulunan CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden bilgi alarak, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki büyük yıkıma dikkat çeken Batur, imar aflarını eleştirerek, kentsel dönüşümün Türkiye için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Batur, deprem bölgesinde inceleme çalışmalarına Hatay’dan başlayarak arama kurtarma ve yardım çalışmaları için kentte olan Konak Belediyesi ekiplerinden bilgi aldı. Küçükdalyan Mahallesi’nde kurtarma çalışmalarını takip eden Batur Hatay’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Gamze Taşçıer, Enis Berberoğlu ve CHP Genel Başkan Danışmanı Veli Özdemir’le de bir araya geldi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Batur, daha sonra Gaziantep’e geçerek Nurdağı’nı ziyaret etti. Depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Batur, Gaziantep Karkamış İlçe Belediye Başkanı Ali Doğan’la birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Batur, depremde yakınlarını kaybeden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’a başsağlığı dileklerini de iletti. Depremde büyük hasar alan Kahramanmaraş’a geçen Batur, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’la buluşarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Adıyaman’ın Gölbaşı ve Tut ilçelerinde de incelemelerde bulunan Batur, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağababa, CHP Milletvekilleri Mürsel Alban, Abdurrahman Tutdere, Onursal Adıgüzel, Ednan Aslan, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç’la birlikte, depremden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

“BİN YILIN FELAKETİ”

10 şehri etkileyen felaketin bölgede yarattığı yıkıma tanık olan Batur, “Depremin büyüklüğü felaketten geriye kalan yıkımı gördükçe daha iyi anlaşılıyor. Yüzyılın değil de bin yılın felaketi. Çok korkunç. Özellikle Hatay, Antakya, Samandağ ve İskenderun sadece isim olarak var, şehir olarak yoklar. Çok üzücü görüntüler var. İnsanlar yakınlarının cenazelerine ulaşmaya çalışıyor, organizasyonlarda sıkıntılar yaşanıyor. Konak Belediyesi olarak biz de yaraları bir nebze de olsa sarmak için var gücümüzle bölgede çalışıyoruz. Hepimizi derinden sarsan bu felaket bize kentlerin en önemli sorunun yenilenme olduğunu da ne yazık ki böylesi büyük bir acıyla birlikte bir kez daha gösterdi. Tüm kentlerimizde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla yapılmalı. Başka bir yol, bir çözüm yok. Vatandaşlarımızın daha sağlam binalarda yaşamasını sağlamak zorundayız” diye konuştu. İzmir’de kent yenileme çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini kaydeden Batur, çok hızlı bir şekilde önlem alınmasını isterken, büyük kentlerde devletin ilgili birimlerinin, kurumların, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile tüm odaların birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

“KENTLERE FAYDASI YOK”

İmar aflarına dikkat çeken Batur, “Bugüne kadar yapılan imar afları şehirlerimize ihanettir. Bugün bu afların acı faturasını da ödüyoruz. Depremde en büyük yıkımların kaçak yapıların bulunduğu ve imar affına uğrayan bölgelerde olduğunu görüyoruz. İmar affı deprem ülkesi olan Türkiye’de bir daha asla konuşulmamalı, bir daha asla gündeme gelmemelidir. Övünç kaynağı gibi sunulan imar affına son verilmelidir. Kesinlikle olmaması lazım. Yasal olmayan katların çıkılması, binaya yük bindirilmesi demek. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Türkiye’de bir daha telaffuz edilmeyecek bir cümle olmalı imar affı. Bir daha asla imar affı çıkmamalı. Aksi takdirde bunun faturasını da maalesef yine halkımız ödemek zorunda kalacak. Hatay’da aftan yararlanan binaların hepsi yıkılmış. Bu çok üzücü. İmar düzenlemeleri de bölgelerin yapılarına uygun olarak yapılmalı” dedi.

2022 yılında imar barışı hazırlıklarına hem Konak hem de Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak tepki gösterdiğini hatırlatan Batur, “O zaman da söylemiştim. Kaçak bina iki sene sonra devlet tarafından yasal hale getiriliyor. Bu imar affının, kentlerin gelişimine hiçbir faydası yok” dedi.

“HER ŞEHRE BİR ACİL DURUM PLANI ŞART”

Her şehrin bir acil durum planı, daha önceden belirlenmiş, tatbikatlarla hazırlanmış ekipleri olması gerektiğini de belirten Batur, şöyle konuştu: “Şehirlerimiz doğal afetlere hazır olmalı. Bu büyük depremde ilk iki gün büyük kayıplar olduğunu gördük. Dışarından yardımlar gelip koordinasyon kuruluncaya kadar geçecek olan zamanda gerekli çalışmalar önceden hazırlanmış ekiplerle yapılabilir. Binlerce canımızı bu şekilde kurtarabiliriz. Her şehre bir acil durum planı şart. Deprem acil müdahale ekibi nerede olacak, nasıl çalışmalarda bulunacak, gerekli araç gereç ve makineler nerelerde konuşlandırılacak, alanlara nasıl ulaştırılacak bunların hepsi belirlenmeli. Acil durum senaryoları hazırlanarak, buna uygun tatbikatlar yapılmalı.”