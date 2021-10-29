Batur: Odalara kalırsak 50 yıl bekleriz

29 Ekim 2021 Cuma, 07:20

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur 2.5 yıllık görev sürecindeki yaptığı çalışmaları anlattı. Büyükşehir belediyesinin emsal artış kararını desteklediklerini de belirten Başkan Batur, “Parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı binaların hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Burada tek kâr güvenilir bina olacak. Değişim olacak vatandaşın yüzü gülecek” dedi.

Önceliğiniz kentsel dönüşüm oldu. Kentsel dönüşüm Konak’ın bütün bölgesine yayılacak mı?

Konak’ta göreve başladığımızda vatandaşın ilk isteği kentsel dönüşüm oldu. Özellikle dezavantajlı bölgelerden talep geliyordu. Bölgemizde 1965 ve 1970’lere dayanan bir yapı envanteri var. Koltuğa otururken birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm demiştik. Aday olurken bu sözü vermiştik. Genel başkanımızın takdiri ile buraya geldiğimizde sahaya yaptığımız çalışmalar Gültepe ve Beştepeler bölgesinde vatandaşlarımızın yıllardır beklediği bir dönüşüm vardı. Kolları sıvadık, 6 aylık kısa sürede Gültepe planlarını bitirdik. Büyükşehir ve Konak Meclisi’nden hepsi oybirliği ile geçti. Parselasyon planlarına başladık. Bir taraftan da Beştepeler planlarını yaptık. Beştepeler’de 14 mahalle, hemen Mask’ın karşısında Kadifekale, Yeşildere cadde üzeri olmak üzere 200 hektarlık bir alan var. Buranın dönüşüm planları askıda. Tabii itirazlar oluyor. İtirazların yüzde 99’u şu: “Benim yerim yolda kaldı, binam yeşil alanda veya sosyal tesis alanında kaldı” yönünde. Gültepe planlarında da söylemiştik. Telaşa gerek yok.

Vatandaşın mağdur olmaması için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Kimseyi mağdur etmedik etmeyeceğiz. Elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Biz Narlıdere’de yaptık. Burada da Narlıdere modelini uyguluyoruz. Vatandaş, müteahhit ile muhatap olmayacak. Belediye ile sözleşme yapacak. Yerinde dönüşüm olacak. Taşınma olmayacak. Komşusu değişmeyecek binası değişecek. Yaşam alanları olacak. Burada vatandaşlara da çağrı yaptık. Sakın evinizi, arsaları satmayın oralar değer kazanacak dedik. O değeri de orada yaşayan vatandaş almalı. İddialıyız. Kendimize, ekibimize güveniyoruz. İtirazlar olacak. Vatandaşa rağmen kentsel dönüşüm hiçbir zaman gerçekleşmez. Bunun bilinci içerisindeyiz. Vatandaşla tek tek konuşarak mağduriyetleri aşıyoruz. Birlikte yapıyoruz. Vatandaş, dernek, kooperatif. Hangisi vatandaşın temsil ettiği olursa olsun onlarla aynı masa etrafından oturup uzlaşırız. Çözeriz. Hedefimiz bu dönem iki bölgede de bir noktadan başlamak.

Büyükşehir belediyesinin kent geneli için emsal artışı önerisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İzmir’de deprem gerçeğini yaşadık. Ülkede deprem gerçeği var. Bir an önce depreme dayanıklı güvenli yapıları desteklememiz gerekli. Kararlar almamız gerekir. Deprem sadece Bayraklı’da mı, Bornova’da mı olacak garantisi yok. Kentin tamamı risk içerisinde. Bütün kentte binalar eski teknoloji ile yapılmış, yorgun ve korozyona uğramış. Büyükşehir belediyesi ilgili kurumlar ile oturdu önce korunacak alan bölgesini çıkardı. 1. Kordon ile Güzelyalı’ya kadar uzanan sahil şeridinde yaşayanlar binaların 6306 sayılı kanunla biz binamızı yenileyip yeniden yapacağız deseler bugün yüzde 40 eksik inşaat veriyoruz. Zaten uzlaşı kendi aralarında zor. Bir de eksik inşaat olursa vatandaş kesinlikle girmiyor, kapıdan soruyor, geriye dönüyordu. Biz bunları teşvik edecek korunacak alan bölgelerini çıkardık. Geçmişte inşaat ruhsatı aldığı dönemdeki inşaat hakkı saklı kalmak kaydı ile bir karara kondu. O dönemde inşaat şartı neyse aynı haktan yapma fırsatı tanındı. En azından vatandaşı mağdur etmedik. Bu teklif bizden ve büyükşehir meclisinden geçti. 1. Kordon, 2. Kordon, Güzelyalı, Hatay caddesinde uygulanacak. Göztepe ile Mithatpaşa Caddesi için ayrı bir proje planlıyoruz. Kent estetiği açısından buralarda daha farklı bir planlama yapacağız. Bayraklı Belediyesi’nin talebi ile büyükşehir belediyesinin tüm meclis üyelerinin onayı ile parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı verildi. Bu karar binaların hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Bir de o binaların çoğunda emekli vatandaş yaşıyor. O binayı yenilemek için ödemeleri nasıl yapacak. Burada müteahhit desteği sağladıkça vatandaş mağdur olmayacak. Müteahhitte vatandaş da kazanacak. Burada tek kâr güvenilir bina olacak. Değişim olacak. Biz destekliyoruz bu kararı. Konak, Karşıyaka Bornova ve Karabağlar başkanları ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile konuştuk. Ortak karara kasım ayında başlayacağız.

Emsal artışı kararına itirazlar var. Siz destekliyor musunuz?

Emsal artış için odalar karşı çıkıyor. Masa başında “şöyle olsun böyle olsun” diyor. Öneri ne. Önerilerin şeyler ile 50 senede bu sorunlar bitmez. Halkın sağlığını, canını, güvenliğini ön plana almak için bu kararlar alındı. Büyükşehirden de ilçe belediyelerinden de bu kenti yönetenlerden de oybirliği ile geçti. Emsal kararları destekliyorum.

Projelere bazı odalar itiraz ediyor. Kentin gelişmesine engel olur mu?

STK’lerin itirazı var olabilir. Özellikle Gültepe planlarına itiraz edildi. Ama biz onlara her zaman bilgi veriyoruz. Üretken odalar kente fayda verir. Mimarlar Odası’nın çalışmaları yapıcı ve olumlu. Ama Şehir Plancıları Odası özellikle Gültepe planları askıda iken itiraz etmedi. Daha sonra mahkemeye gitti. Bu davranışı samimiyetsiz gördük. Oradaki gerekçeler elle tutulacak gerekçeler değil. Biz kenti dönüştürmeye çalışıyoruz. 300 hektarlık bir alan var. Bunu nasıl dönüştüreceksiniz. 3 katlı 5 katlı. Boş arazide plan yapmıyorsunuz ki. Ruhsatlı ruhsatsız yerler var. Eğer emsal artışı olmadan, nüfus artışı olmadan dönüşüm yapacak bir yapı, organizasyon, şehir plancılığı varsa bana getirsinler. Ben o planı uygulayalım. 300 hektarı vereyim çalışsın şehir plancıları. Hastane, sosyal tesisleri, geniş yolları ile bir plan yapsınlar. Yaparlarsa ben uygulamaya hazırım. Nasıl başaracaklar onu izah etsin. 25 yıldır bu işi biliyoruz. Sahada uygulamasını yaptık evrak üzerinde yapmadık. Emsal artışı olmadan nerede bir kentsel dönüşüm yapılmış onu bana göstersinler. Bomboş alanda ben de plan yaparım. Biraz daha olumlu yaklaşmalarında fayda var ama maalesef göremiyorum o yaklaşımı.

Başarılı çalışmalarınız ödüllendiriliyor. Başarınızı tetikliyor mu?

Ödüller büyük moral veriyor. Yaptığımız çalışmaların uluslararası boyutta değerlendirilmesi onur verici. “En Roman dostu belediye” seçilmemiz, Avrupa Birliği’nden ödüller almamız bizim için önemli. Konak Belediyesi'nin tanınırlığını sağlamış oluyoruz hem de İzmir'in yurtdışına ve Avrupa’ya açılan penceresi oluyoruz. Bu başarı sadece benim değil çalışma arkadaşlarıma da ait.

Konak bölgesinde göçmen sayısı çok. Göçmenler ülkelerine gitmeli mi?

Suriyeliler savaş nedeniyle çoluğunu çocuğunu ülkesini bırakıp ülkemize geldiler. Bir insani hak olarak onlara kapılar açıldı. Gerçekten doğru hareket. Her zaman komşumuza kapımızı açan insanlarız. Suriye'deki göç ile Afganistan’daki göç arasında fark var. Afganistan’daki göç farklı. Hepsi 25-30 yaş arasında hepsi erkek ve 1500 kilometre yolu çok rahat geçiyorlar ve ülkemize sığınmaya çalışıyorlar. Buna evet dememiz mümkün değil. Hepsi geçmişte belli örgütlerde çalışmış, sicilleri bozuk insanlar. Suriyeli konusunda Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun demeci var. Biz iktidar olduğumuzda önce barışı sağlayacağız, komşular ile önce barışı sağlarsak zaten kendileri güle oynaya ülkelerine gidecek.

Erken seçim olur mu?

Millet İttifakı olarak iktidar nefesini ensemizde hissediyoruz. İyi çalışıyoruz. Milletvekillerimiz, başkanlarımız ve örgütümüz ile iyi çalışıyoruz. İktidar Türkiye’yi yönetemez duruma geldi. Ekonomik veriler bunu gösteriyor. İnsanlar, “kışı nasıl geçireceğim” diye düşünmeye başladı. Her gün zam haberi alıyoruz. Artık isyan noktasına gelindi. Ne iç ne dış politikada yönetebiliyorlar. İktidarın yapması gereken en kısa sürede seçime gitmesi. Ekonomisi, yaşam biçimi ile insanlar biraz nefes almalı. Stres ve gerginlik zirveye ulaştı. Nasıl bir kriz olacak, ne zam gelecek, kim görevden alınacak diye tedirginlik içerisindeyiz. Vatandaş, iş dünyası sürekli bunları takip ediyor. Halk yoksullaştı, fakirleşti. Bunu yakinen takip ediyoruz. Halkın nefes alabilmesi için iktidarın seçime gitmesi şart. Tek çözüm halkın istediği iktidarın başa gelmesi. O da Millet İttifakı’dır.

GÖKDELEN KAÇ KAT OLACAK?

Zorlu Holding’in gökdelen projesi için son karar nedir. Kaç kat olacak?

Proje, 2018 yılından gelen süreç. İnşaat ruhsatı 2019 seçimlerinden önce verilmiş. 190 metre uzunluğunda ruhsat verilmişti. Biz göreve geldiğimizde kent estetiği açısından doğru olmadığını söyledik. Çevresine baktığımızda en yüksek bina 130 metreydi. Buna uyacak şekilde değişim yaptık. “İsterseniz mahkemeye gidin” dedik. Kentin merkezini fazla yüksek tutmamaya çalışıyoruz. Büyükşehir meclisinde 84 metre olarak geçti. Kuş bakışı baktığınızda kenti rahatsız etmeyecek model geliştirildi ve yükseklik 84 metreye indirildi. İtirazlar var. Ama biz yaptığımız her projede görüş alıp bilgi veriyoruz. Şu anda askıda. Değerlendirilme yapılacak.