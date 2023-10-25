Batur: Tek çözüm Belediye Gelirleri Yasası

Yayınlanma: 25.10.2023 - 09:28

Güncelleme: 25.10.2023 - 09:28

Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Yerel Yönetimler Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı Kuşadası’nda başladı. İki gün sürecek toplantının açılışına Konak Belediye Başkanı da olan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, ev sahibi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Kayalı, Daskırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Kılıçarslan Belediye Başkanı Halil Çelebi, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Mollaköy Belediye Başkanı Gökhan Eren, Lalapaşa Belediyesi Başkanı İsmail Arslan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan ile belediye meclis üyeleri ve belediyelerde görevli bürokratlar katıldı.

“YEREL YÖNETİMLER DERİNDEN SARSILDI”

Toplantının açılışında konuşan Konak Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, yerel seçimlerinin yapıldığı 2019 yılından bugüne, aradan geçen 4.5 yıllık süreçte Türkiye’de ve dünyada birçok felaketin ardı ardına meydana geldiğine dikkat çekerek, yerel yönetimleri derinden sarsan olayların yaşandığını vurguladı. Bu sürecin sosyal belediyeciliğin gelişmesine yol açtığını vurgulayan Batur, “Yerel yöneticiler vatandaşların zor süreçlerinde yanında olan bir belediyecilik anlayışını geliştirdi. Yerel yöneticilerimiz çalışanlarıyla, meclis üyeleriyle çok güzel işlere imza attı” dedi. Belediyeciliğin zor dönemlerden geçtiğini ifade eden Başkan Batur, Belediye Gelirleri Yasası’nın henüz çıkmadığına işaret ederek, “Belediye gelirleri belli noktada kaldı ancak belediye giderleri inanılmaz boyutta arttı. Bu hepimizi zor durumda bıraktı. Yılbaşından bu yana belediye giderlerine, bütçesine baktığımızda yüzde 200’lük bir artış görüyoruz. Tüm belediyelerin bütçesinde hemen hemen böyle bir zafiyet oluştu. Belediye gelirlerimiz ise yüzde 20’leri, 25’leri aşmış değil. Belediye Gelirleri Yasası’nın bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini her toplantıda söylüyoruz, gündeme getiriyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği’nde de bu konu sürekli gündeme geliyor ama şimdiye kadar somut bir adım atılmadı” diye konuştu.

“BU GEMİ HEPİMİZİN”

Birlik üyesi belediye başkanlarına seslenen Batur, “Bu işin muhalefeti, iktidarı yok. Hepimiz vatandaşa en iyi hizmeti götürmek için çalışıyoruz. Bu sıkıntıyı aşmak, bu yasanın bir an önce çıkmasını sağlamak için birlikte hareket etmeliyiz. Bu gemi hepimizin gemisi; batarsak hepimiz batıyoruz, çıkarsak beraber çıkacağız. Bu tür çalışmalarda birliktelik, beraberlik ve sıkıntıların üst makamlara en doğru şekilde yansıtılması en önemli konu: Biz de bunun gayreti içindeyiz” dedi.

“SONSUZA KADAR CUMHURİYET”

Beş ay sonra yerel seçimlerin yapılacağını belirterek, belediye başkanlarına başarılar dileyen Batur, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’in 100. yaşına gireceğini söyleyerek, toplantıya katılanların Cumhuriyet Bayramı’nı da kutladı. Batur,“Sonsuza kadar, ilelebet cumhuriyet. Sonsuza kadar, ilelebet Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

25 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise toplantı yeri olarak Kuşadası’nın seçilmesi nedeniyle başta Abdül Batur olmak üzere birlik üyesi tüm başkanlara teşekkür etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hurşit Akdemir de Konak Belediye Başkanı olan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur’un 150 bin değerinde bir eğitim platformu kurarak, Konak Belediyesi adına birliğe hibe ettiğini hatırlattı. Akdemir, platform üzerinde 25 bin kişiye eğitim verildiğini belirtti. 10 bin kişinin depremle ilgili eğitimler aldığını vurgulayan Akdemir, platform seminerlerinin 2024’te de devam edeceğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından E. Sayıştay 4. Daire Başkanı Abdurrahman Acar, katılımcılara Belediyeler Mevzuatındaki son değişiklikler hakkında bilgiler aktararak soruları yanıtladı. 25 Ekim’de de devam edecek toplantıda Mamak Belediye Başkan Yardımcısı ve TBB Eğitmeni Abdurrahman Keleş, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleriyle ilgili son değişiklikler hakkında bilgiler vererek, katılımcıların sorularını yanıtlayacak.