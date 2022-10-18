Batur’dan imar affına tepki: Belediyelerde bıçak kemiğe dayandı!

18 Ekim 2022 Salı, 15:26

Türkiye Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin ortak protokolü çerçevesinde üç gün sürecek Mevzuat Bilgilendirme Toplantıları başladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan eğitim seminerine, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Konak Belediye Başkanı olan Mimar Abdül Batur, Türkiye Belediyeler Birliği Temsilcisi Eğitim Komisyonu Başkanı Umut Gülgün, Birlik üyesi belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar ve belediye personeli katıldı.

Toplantıyı takip eden Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve ev sahibi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın açış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimlerin yeniden başlamasını memnuniyet verici olarak nitelendirdi. Başkan Batur, “Bu eğitimlerin önemi hem kaynaşmak hem de yeni çıkan yönetmelikler, yeni çıkan mahkeme kararları ve içtihatların kendi içimizde paylaşılması. Her seminerde farklı bir şey öğreniliyor. Belediyecilik keskin bir şekilde bilginin bittiği yer değil, her gün yeni bilgi dağarcığının oluştuğu kurumlar. Onun için bu seminerleri düzenliyoruz. Bodrum’da seminer yapmak da ayrı bir güzellik, Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a da ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BATUR: KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ PANDEMİDE BOŞ DURMADI

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi etkisi altına alan pandemi sürecinde belediyelerin hizmet ürettiklerini, özellikle sosyal yardımlar konusunda daha da tecrübelendiklerini, halkla bütünleştiklerini belirten Başkan Batur, tüm belediyelerin ellerinden geldiği kadar, güçlerinin yettiği kadar halkına, o ilçede, o beldede yaşayan vatandaşına her türlü desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Siyasi partisi ne olursa olsun belediyelerin, belediye başkanlarının vatandaşın karşısında sınıfı geçtiklerini vurgulayan Batur, bu süreç içinde Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak da hizmet ürettiklerini anlattı.

Abdül Batur, “Bu süreçte Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak boş durmadık. Uzaktan eğitimle hem belediyelerimizin personeline hem meclis üyelerine bilgi aktarımını sürdürdük. Kıyı Ege Belediyeler Birliği merkez binamızda kurduğumuz sistemle uzaktan eğitim sistemini en iyi şekilde uyguladık” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE OLARAK BU SÜREÇTE AYAKTA KALMAK BÜYÜK BAŞARI”

Özellikle bugün gelinen noktada belediyelerin en büyük sıkıntısının ekonomik kriz olduğunu vurgulayan Başkan Batur, bir an önce Belediye Gelirleri Yasası’nın çıkarılması gerektiğini söyledi.

“Maalesef Belediye Yasası çıkıyor, çok rahat çıkıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ama Belediye Gelirleri Yasası 25 yıldır 30 yıldır çıkmıyor” diyen Batur, “Maalesef geldiğimiz nokta şu. Belediye gelirleri ile belediyeler kendi çarkını döndüremez noktaya geldi. Herkes kredi peşinde, maaşların ödenmesi noktasındaki sıkıntıları biliyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı belediyelerde, onun için Belediye Gelirleri Yasası’nın çıkması lazım. Bir tane örnek vereceğim, eskiden evlerimizde telefon vardı. İletişim vergisi alıyorduk, faturalardan. Evinde hiç ev telefonu olan arkadaşımız var mı burada, yok. Bize, Konak Belediyesi’ne bin lira geliyor sadece, komik bir rakam. Ama bütün belediyelerin sınırları içinde biliyorsunuz iletişimi sağlayan özellikle cep telefonları ile ilgili merkezler var. Bunlardan muhakkak bizim pay almamız lazım. İletişim vergisi telefonlardan muhakkak alınmalı. Yollarımızı tahrip eden neler, araçlar. Bu araçlar nereden geçiyor, bizim yaptığımız yollardan. Onun ruhsatından da harç almamız lazım” diye konuştu. Başkan Batur, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminde Encümen Üyesi olduğunu da hatırlatarak, Türkiye Belediyeler Birliği’nde Fatma Şahin Başkanlığında bu istekleri dile getirdiklerini söyledi. Ancak aradan geçen üç buçuk yılda bir ilerleme sağlamadığını belirten Başkan Batur, buna rağmen belediyelerin çok başarılı bir şekilde yönetildiğini söyledi. Batur, “Ayakta kalmak, belediyeci olarak, belediye başkanı olarak ayakta kalmak bu süreçte çok büyük bir başarı. Hele bu ekonomik krizden sonra tüm mamullere yüzde 300 zam geldiği ve fiyat artışı olduğu bir noktada belediyeler ayakta duruyorsa onları ayakta alkışlamak lazım. Ben sizi, belediye başkanlarımızı ve belediye yöneticilerimizi alkışlamaya davet ediyorum” diyerek salondan alkış istedi” dedi.

“İMAR AFFININ, KENTLERİN GELİŞİMİNE HİÇBİR KATKISI YOK”

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen İmar Barışı hazırlıklarına da tepki gösteren Batur, “Yeni İmar Barışı geliyor, hayırlı olsun hepimize. İmar Barışı iki sene önce çıkmıştı biliyorsunuz. Şimdi 30 Temmuz 2022 tarihine kadar tüm kaçak imalatlı binaların yeniden İmar Barışına girme noktasında bir kanun teklifi hazırlandığını duyduk. O zaman belediyelere neden müfettiş gelir ben anlamam. Bizim meclisimize, meclis üyemize, bürokratımıza sarı zarflar geliyor, bununla uğraşıyoruz. Zaten kaçak bina iki sene sonra devlet tarafından yasal hale getiriliyor. Bu imar affının, kentlerin gelişmesi noktasındaki kararların, kentlere hiçbir faydası yok. Artık, sistemin, yasal noktada geriye dönülmeyecek çalışmaların yapılması lazım. Günü kurtaran yasalar maalesef belediyeleri kurtarmıyor” diye konuştu.

DENEYİMLİ İSİMLER SEMİNER VERECEK

Üç gün sürecek olan Bilgilendirme Toplantılarında, Sayıştay Eski 4. Daire Başkanı Abdurrahman Acar, “Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İşyeri Açma Ruhsatları konularında bilgi verirken, TBB İmar ve Şehircilik Danışmanı, Şehir Plancısı Dr. Ayşe Ünal da 2022 yılında İmar Kanununda ve yönetmeliklerindeki değişiklikler başlığı altında eğitim verecek.