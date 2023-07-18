Batur’dan zam çıkışı: Saray tasarruf yapmalı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 16:02

Güncelleme: 18.07.2023 - 16:02

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediyesi Başkanı Abdül Batur, özellikle akaryakıta yapılan ÖTV zammı ve kamu kurumlarına gönderilen tasarruf genelgesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Ülkenin uzun süredir içinde bulunduğu ekonomik krizin yerel yönetimleri ciddi olarak etkilemeye başladığına dikkat çeken Başkan Batur, özellikle akaryakıt ve akaryakıt ürünlerine yapılan artışla belediyelerin eli kolu iyice bağlandığını ve iş yapamaz duruma geleceğini öne sürdü.

Belediyelerin hizmet maliyetlerinin enflasyon kaynaklı olarak 6 aydır sürekli yükseldiğini söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Batur, “Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV artışı artık bardağı taşırdı. Konak Belediyesi olarak, aylık 100 ton akaryakıt kullanıyoruz. Haziran ayında akaryakıt için ödediğimiz rakam 1 milyon 400 bin lira civarıydı. Temmuz ayında ise akaryakıt giderimiz 3 milyon 500 bin liraya çıktı. Araçların sigorta giderlerine 1.5 milyon TL ek yük geldi. Bakım maliyetlerimiz yüzde 100 arttı. Geçen yıl 750 bin 1 milyon arası tamir bakım yedek parça ve işçilik ödüyorduk bu yıl bu rakam 2 milyona yaklaştı. Asfalt üretim maliyetimiz iki katına çıktı. Geçen yıl 3.5 milyon TL iken, bu rakam bu yıl için 8 milyona çıkacak. Hizmet götürdüğümüz tam alanlardaki harcamalarımız ciddi oranda arttı ve artmaya devam ediyor. Sadece Konak Belediyesi’nin değil, tüm yerel yönetimlerde bu böyle. Bu artık kaldırılamayacak bir yük haline geldi. Çalışanlarımıza ödediğimiz rakamlar da enflasyonla birlikte arttı. Artık belediyeler hizmet üretemez hale gelecek. Elimiz kolumuz bağlanıyor her geçen gün” dedi.

“BELEDİYE GELİRLERİ ARTMALI”

Son 6 ay içinde belediyelerin giderlerinin bütçelere konulan rakamların çok üzerine çıktığını anlatan Başkan Batur, “Tüm giderlerimiz arttı artmayan tek şey belediyelerin gelirleri. Vatandaşların kentlerde yaşamlarını esenlik içinde sürdürebilmesi için çöp toplamak, yolları asfaltlamak gibi zorunlu hizmetleri dahi bir süre sonra belediyeler yapamayacak hale gelecek. Onun için mutlaka belediye gelirleri yasasında değişikliğe ihtiyaç var. Örneğin Konak’ta kayıtlı cep telefonlarından belediyeye pay verilsin. Kentlerde TOKİ’nin sattığı arazilerden belediye pay alsın. Eğer gelirlerimiz artmazsa yakında çoğu belediye çalışamaz hale gelecek. Hiç değilse akaryakıta getirdikleri ÖTV zammından belediyeleri muaf tutsunlar. Belediyeler için ayrı bir KDV tutarı uygulansın. Mal ve hizmet alıyoruz eskiden yüzde 18 KDV öderken şimdi yüzde 20 ödeyeceğiz. Belediyelerin aldığı mal ve hizmet tutarlarında KDV yüzde 1 olsun. Belediyeler şirket değil ki yüzde 20 neden KDV ödüyoruz” diye konuştu.

“HİZMET GÖTÜREMEZ HALE GETİRİR”

Özellikle Kıyı Ege’de yaz nüfusunun ciddi oranda arttığına da dikkat çeken Batur, “Biz yıllardır bu duruma dikkat çekiyor, belediyelerin gelirleri artırılsın diyoruz. Özellikle yazın nüfusu ciddi oranda artan yerlerde vatandaşa hizmet götüren belediyelere destek verilsin diye beklerken, bu gelirler şimdi artık hiçbir şeye yetmiyor. Bu belediyelerimiz yerleşik nüfuslarına göre kaynak alıp bu kaynakla nüfuslarından katbekat fazla insana hizmet götürürken bir de nasıl tasarruf etsin? Bırakın bunu hepsi, tüm yerel yönetimler ek bütçe yapmak zorunda kalacak” dedi.

Yapılan zamların ve yayınlanan tasarruf genelgesinin belediyeleri adeta vatandaşa hizmet götüremez hale getirdiğini söyleyen Batur, şöyle devam etti:

“Zam yağmuru var ama sen belediyeye ‘Bu yağmurun altında kuru kal’ diyorsun. Vatandaşa hizmet götüremeyecek zorluk içinde bırakıyorsun. Oysa belediyeler vatandaşların hizmet için kapısını ilk çaldığı yerlerdir. Belediyeler bu zamlarla, tedbirlerle hizmet yapamaz hale getirilmemelidir. Evet, içinde bulunduğumuz ekonomik krizden çıkışta kamu harcamalarının disipline edilmesi önemli ancak merkezi hükümet ve Saray da tasarruf yapmalı.”