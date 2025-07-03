Bayburt-Erzurum sınırında uçak düşmüştü... Bakan Ali Yerlikaya uçağın enkazına ulaşıldığı anları paylaştı!

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı’na gitmek için havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, dün saat 18.00 sıralarında Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nda kaza kırıma uğradı.

Pilot Mehmet Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

UÇAK ENKAZINA ULAŞILDI: PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Rize’nin yanı sıra Erzurum ve Bayburt’tan gece boyu sürdürülen çalışmalar kapsamında, Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nda araç yolu bulunmayan bölgeye yaya olarak ulaşan JAK ekipleri, saat 06.30 sıralarında uçağın enkazına ulaştı. Ekiplerin kontrollerinde dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yolcu Hicran Kaya ise yaralı bulundu. Ekipler, Demirci’nin cansız bedeninin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlattı.

BAKAN YERLİKAYA O ANLARI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın enkazına ulaşıldığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Elim uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci’ye Allah’tan rahmet, uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya’ya acil şifalar diliyorum.

Kazanın meydana geldiği andan itibaren gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını koordine eden başta Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş olmak üzere Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye, Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Elldivan’a, kaza yerini bulan JAK ekiplerimize, arama kurtarma çalışmalarına katılan Rize, Bayburt ve Erzurum il AFAD, Jandarma, UMKE, 112 personelinize; AKUT, KDRK ve İDAK ekiplerine teşekkür ediyorum."