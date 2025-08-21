Bayburt'un plaka kodu ne? Bayburt'un plaka numarası kaç? Bayburt ve ilçelerinin plaka harfleri...



Bayburt plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BAYBURT'UN PLAKA KODU NEDİR?

Bayburt’un plaka kodu 69 olup, Türkiye’de en bilinen plaka kodlarından biridir. Bayburt’ta araç plakaları, 69 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bayburt Plaka Kodunun Anlamı

Bayburt’un plaka kodu olan 69, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 69 sayısı, Bayburt’un hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Bayburt ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Bayburt’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Bayburt Merkez 69 A, 69 AC

Aydıntepe 69 AY, 69 AT

Demirözü 69 D, 69 DM