Bayburt'ta şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Bayburt'ta bir kamyonet, şarampole devrildi. 3 kişi yaralandı.
Bayburt-Gümüşhane kara yolu Balkaynak köyü mevkisinde Mehmet G'nin kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Bilal G. ve Hani İ. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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