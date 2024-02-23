Bayburt'ta şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Bayburt'ta bir kamyonet, şarampole devrildi. 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:45
Bayburt'ta şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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Bayburt-Gümüşhane kara yolu Balkaynak köyü mevkisinde Mehmet G'nin kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Bilal G. ve Hani İ. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


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