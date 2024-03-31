Bayburt'ta muhtarlık seçiminde kavga: 1 yaralı!

Bayburt'un Balca köyünde muhtarlık seçimi sebebiyle kavga çıktı. Kavgada, 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:06
Bayburt'ta muhtarlık seçiminde kavga: 1 yaralı!
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Kent merkezine bağlı Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


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