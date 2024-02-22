Kazadan kaçan İETT otobüsü, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!

Sarıyer’de seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçen yayaya çarptı. İki kişinin yaralandığı kazayı gören ters istikamete giren İETT otobüsü ise, hafif ticari araçla kafa kafa çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:12
Kazadan kaçan İETT otobüsü, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde İstinye Bayırı’nda saat 11.45 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddialara göre, sahil istikametinde giden otomobil, yolun karşısına geçen şahsa çarptı. Hızını alamayan araç daha sonra yol kenarındaki ağaçlara vurarak durabildi. Bu sırada kazayı gören 34 HO 2542 plakalı İETT otobüsü, ilerlemek için ters yöne girince kaza da kaçınılmaz oldu.

İETT otobüsü Maslak yönüne seyreden Veysel Çınar yönetimindeki 34 AAC 512 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, sürücü Veysel Çınar ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

"BENİM ŞERİDİME GİRDİ VE BANA VURDU"

İlk kazada otomobil sürücü ve yayanın yaralandıkları ve ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Trafik sigortası olmadığı için aracı bağlanan sürücü Veysel Çınar, “Ben İstinye Bayırı’ndan Maslak’a doğru giderken sol tarafta kaza vardı. Sol taraftan gelen otobüs hızlı bir şekilde benim şeridime girdi ve bana vurdu” dedi.

Kazaya karışan araçlar bir süre sonra olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.


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