Skuter kazasında oğullarını kaybeden aile, sürücünün serbest kalmasına itiraz etti

Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:13

Güncelleme: 22.02.2024 - 15:13

Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda 4 Şubat saat 00.30 sıralarında M.E.Ö'nün (20) idaresindeki otomobilin çarptığı skuterdeki Ahmet Göktuğ Güleç'in İzmir Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Aynı skuterde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren diğer oğulları Soykan Sönmez'i toprağa veren aile, entübe durumdaki büyük oğullarının sağlığına kavuşmasını bekliyor.

Anne Müjde Sönmez, kaza sonrası gözaltına alınan sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine savcılığa itirazda bulunduklarını söyledi.

Çocuklarının olay günü Mavişehir'deki bir alışveriş merkezinde konsere gittiklerini, eşiyle çocuklarını beklerken polisin kendilerini araması sonucu kazayı öğrendiklerini anlatan Sönmez, kaza sonrası her iki çocuğunun da beyin travması geçirdiğini, küçük oğlunun hayata tutunamadığını söyledi.

Büyük oğlu Ahmet Göktuğ Güleç'in tedavisinin sürdüğünü anlatan Sönmez, "18 gündür buradayız. Büyük oğlum, hala yoğun bakımda. Yaşam mücadelesi veriyor. Entübe durumda, kendi nefesini kendi alamıyor." diye konuştu.