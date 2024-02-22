Skuter kazasında oğullarını kaybeden aile, sürücünün serbest kalmasına itiraz etti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı skuterdeki bir çocuğunu kaybeden, diğer çocuğunun da yoğun bakımda tedavisi süren aile, sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:13
Skuter kazasında oğullarını kaybeden aile, sürücünün serbest kalmasına itiraz etti
Abone Ol google-news

Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda 4 Şubat saat 00.30 sıralarında M.E.Ö'nün (20) idaresindeki otomobilin çarptığı skuterdeki Ahmet Göktuğ Güleç'in İzmir Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Aynı skuterde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren diğer oğulları Soykan Sönmez'i toprağa veren aile, entübe durumdaki büyük oğullarının sağlığına kavuşmasını bekliyor.

Anne Müjde Sönmez, kaza sonrası gözaltına alınan sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine savcılığa itirazda bulunduklarını söyledi.

Çocuklarının olay günü Mavişehir'deki bir alışveriş merkezinde konsere gittiklerini, eşiyle çocuklarını beklerken polisin kendilerini araması sonucu kazayı öğrendiklerini anlatan Sönmez, kaza sonrası her iki çocuğunun da beyin travması geçirdiğini, küçük oğlunun hayata tutunamadığını söyledi.

Büyük oğlu Ahmet Göktuğ Güleç'in tedavisinin sürdüğünü anlatan Sönmez, "18 gündür buradayız. Büyük oğlum, hala yoğun bakımda. Yaşam mücadelesi veriyor. Entübe durumda, kendi nefesini kendi alamıyor." diye konuştu.


Mavişehir haberleri kaza haberleri skuter haberleri

İlgili Haberler

Kazadan kaçan İETT otobüsü, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!

Kazadan kaçan İETT otobüsü, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
Plajda akıl almaz kaza: Çocukların en büyük eğlencesi, yaşamına mal oldu!

Plajda akıl almaz kaza: Çocukların en büyük eğlencesi, yaşamına mal oldu!
Napoli - Barcelona maçında kazanan çıkmadı!

Napoli - Barcelona maçında kazanan çıkmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı... Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı... Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu
Demet Özdemir’in doğum günü tarzı sosyal medyada gündem oldu! Oversize kombini beğenilmedi…

Demet Özdemir’in doğum günü tarzı sosyal medyada gündem oldu! Oversize kombini beğenilmedi…
Son Dakika... Maçoğlu aday olmuştu: TİP'ten 'Kadıköy' kararı

Son Dakika... Maçoğlu aday olmuştu: TİP'ten 'Kadıköy' kararı
Sahte darphane baskılı altınlarla yakalandı… Değeri tam 9 milyon lira!

Sahte darphane baskılı altınlarla yakalandı… Değeri tam 9 milyon lira!
Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü! Anne ve babasının gözü önünde can verdi…

Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü! Anne ve babasının gözü önünde can verdi…
AKP’li adayların skandalları bitmiyor: Jandarma komutanına ‘o…ç…’ dedi

AKP’li adayların skandalları bitmiyor: Jandarma komutanına ‘o…ç…’ dedi
Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!

Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!