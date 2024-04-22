Bayındır Çiçek Festivali 25. kez kapılarını açacak

Bayındır Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali'nin bu yıl 25'ncisi 25-28 Nisan tarihleri arasında kent merkezinde yapılacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:47
Bayındır Çiçek Festivali 25. kez kapılarını açacak
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“Çiçekçiliğin başkenti” olarak bilinen İzmir’in Bayındır ilçesinde şenlik vakti. Uluslararası Çiçek Festivali'nin bu yıl 25'ncisi 25-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. 

Sadece ilçe üreticilerine değil ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayan Bayındırlı çiçek üreticileri festivali yüzlerce çeşit çiçekle renklendirmeye hazırlanıyor. 

25 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de  Bayındır Şehir Stadyumu’na yapılacak açılış töreni ile başlayacak olan festival süresince performans sanatçıları, halk oyunu ekiplerinin gösterileri devam edecek. Alanı ziyarete gelenler, hazırlanan fotoğraf çekim alanında Uluslararası Bayındır Çiçek Festivalini ölümsüzleştirebilecekler.

İREM DERİCİ SAHNE ALACAK

Festival kapsamında 25 Nisan Perşembe akşamı Grup Tahta Bavul, 26 Nisan Cuma akşamı Türk müziğinin sevilen grubu Sakiler, 27 Nisan Cumartesi günü ise Türk pop müziğinin güçlü ismi İrem Derici Şehir Stadyumu’nda sahne alacak.Stadı dolduracaklara unutulmaz bir akşam yaşatacak konserler ve diğer tüm etkinlikler Bayındır Belediyesi tarafından ücretsiz yapılacak.

Bu yıl 25. kez düzenlenecek olan Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali’ne herkesi davet eden Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu “Festivalimiz ilçemiz için, ülkemiz için çok önemli bir festival. Sektörün öncüsü olan güzel ilçemizde misafirlerimizle birlikte festivalimizi güzel bir şekilde geçireceğiz.” dedi.


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