Bayraklı Belediyesi’nde en düşük maaş 22 bin 466 TL oldu

Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:19

Güncelleme: 25.08.2023 - 10:19

Temmuz ayında yapılan toplu sözleşme ile işçi maaşlarında yüzde 20 oranında bir artış sağlayan Bayraklı Belediyesi, enflasyon oranları ve ülkenin içinden geçtiği ekonomik sıkıntıları da dikkate alarak, DİSK 6 No’lu şube ile sürdürdüğü ek protokol görüşmelerini tamamladı. Anlaşmaya varılan ek protokol sayesinde, işçi maaşlarında yapılan zam oranı toplamda yüzde 42,5’a yükseltildi. Bu zam oranıyla, Bayraklı Belediyesi’nde en düşük maaş 18 bin TL’den, 22 bin 466 TL’ye yükseltildi. Alınan karar bin 214 çalışanın yüzünü güldürdü.

AYLIK ERZAK YARDIMI 1500 TL OLDU

Belediye ve sendika arasında süren görüşmeleri belediye bahçesinde heyecanla bekleyen belediye çalışanları, kararın açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı. İşçiler, Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı uzun süre alkışladı. Ek protokol kapsamında; 444 Lira olan en düşük günlük yevmiye 570 liraya çıkartıldı. 79,2 lira olan günlük yemek yardımı 100 liraya, aylık 1000 lira olan erzak yardımı da 1500 liraya yükseltildi.

SANDAL: EN İYİSİNİ YAPTIK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “İçinde bulunduğumuz ekonomik zorluklara rağmen, çalışma arkadaşlarımızın çektikleri sıkıntıları göz ardı edemezdik, etmedik! Ek protokol sürecinde, belediyemizin tüm imkanlarını zorladık ve yapabileceğimizi en üst seviyede yaparak sendikamızla mutabakata vardık. Aldığınız ücretler ananızın ak sütü gibi helaldir. Biz elimizden geleni yaptık, şimdi sıra sizde. Dört elle işimize sarılarak Bayraklı halkına layık olmak zorundayız. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun.