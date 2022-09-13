Bayraklı Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye desteği
İzmir’de Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek 3 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtmaya başladı. Başkan Serdar Sandal, “Bayraklı’da maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimde sıkıntı yaşayan çocuğumuz kalmayacak. Tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını imkanlarımız dahilinde karşılayacağız” dedi.
Bayraklı Belediyesi, öğrencileri bu eğitim-öğretim yılında da yalnız bırakmadı. Sosyal Etkinlik Merkezi’nde verilen ücretsiz eğitimlerle öğrencileri lise ve üniversitelere hazırlayan Bayraklı Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığı ile de dar gelirli ailelerin öğrenci çocuklarına desteklerine devam etti.
Bu kapsamda ekipler; çocukların adreslerine tek tek giderek içinde kalem, defter, kitap, silgi, çanta gibi ürünlerin yer aldığı kırtasiye setlerini ulaştırmaya başladı. Aileler ve çocuklar desteklerinden dolayı Bayraklı Belediyesine teşekkür etti. 1 haftada bin 300 çocuğu sevindiren belediye ekipleri, toplamda 3 bin kırtasiye seti dağıtacak.
BAŞARILAR ÇOCUKLAR
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözü ilk günden itibaren tutuyoruz. Bayraklımızda maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir çocuğumuz eğitimden geri kalmayacak. Hangi çocuğumuzun eğitim için neye ihtiyacı varsa, imkanlarımız dahilinde her zaman üzerimize düşeni yapacağız. Hiçbir çocuğumuz ve ailemiz yalnız değil, yalnız da kalmayacak. Çocuklarımıza yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.
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