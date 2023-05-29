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Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın

İzmir'de Bayraklı Tüneli'nde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken, tünel çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 11:39
Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın
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İzmir'de Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden TIR'ın saat 11.00 sıralarında, Bayraklı Tüneli'nden geçerken lastikleri yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesini sardı. Tünelin içi dumanla doldu. Ekipler tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yöne yönlendirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.


İzmir Bayraklı TIR

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