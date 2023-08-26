Bayraklı Tünelleri’nde yangın tatbikatı

İzmir Valiliği, 27 Ağustos Pazar günü saat 07.00-09.00 arasında Bayraklı Tünelleri'nin tatbikat sebebiyle kapatılacağını duyuruldu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.08.2023 - 16:05
Bayraklı Tünelleri’nde yangın tatbikatı
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İzmir’de Emniyet Müdürlüğü, Karayolları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın katılacağı geniş çaplı bir yangın tatbikatı düzenlenecek. 

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada tatbikatın Bayraklı Tünelleri içerisinde yapılacağını ve 27 Ağustos 2023 Pazar günü saat 07.00 ile 09.00 saatleri arasında Bayraklı Tünelleri içerisinde yapılacağını yolun çift taraflı kapatılacağını duyurdu.


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