Bayraklı ve Mavişehir taşınmalı!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 06:59

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 06:59

Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük yıkımın ardından, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi İzmir’de de kıyı alanlar ve riskli zeminlerde inşa edilmiş konutların akıbeti merak konusu oldu. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi kurucu başkanı ve yüksek şehir ve bölge koruma plancısı Ahmet Tuncay Karaçorlu, Bayraklı ve Mavişehir için önemli açıklamalarda bulundu.

RİSKLİ ALANLAR

İzmir’in iki bölgesi için yeniden planlama ve acil taşınma çağrısı yapan Karaçorlu, “Gerek Mavişehir blokları, gerekse Bayraklı gökdelenler bölgesi en başından yer seçimi yanlış yapılan yerleşim alanlarıdır. Her iki bölge ciddi bir tehdit altındadır. Mavişehir’deki yüksek katlı bloklarda, Bayraklı’daki gökdelenler de dolgu olan kıyı alanlara inşa edilmiş yapılarla dolu. Zemin seçimi hatalı, şehircilik değerleri açısından risk taşıyor. Eğer İzmir’de bir Marmara ya da Kahramanmaraş depremi gibi afet yaşarsak çok ağır sonuçları olacak. Sıvı zeminde inşaat ne kadar kaliteli olursa olsun, sıvılaşma olan alüvyon zeminlerde yıkım riski vardır. Olası bir büyük depremde biz İzmir’de buralarda binaların yan yattığını ya da zemine doğru çökme yaşandığını görebiliriz” diye konuştu.

“ACİLEN YAPILAŞMAYA KAPATILMALI”

Mavişehir, Bayraklı, Bostanlı sahil bölgeleri acilen yapılaşmaya kapatılması gerektiğini ifade eden Karaçorlu, “Buradaki yerleşim alanları başka bölgelere taşınmalıdır. Bölgedeki nüfusumuz iyi bir planlama ile daha sağlam zemine sahip, daha doğru bir alana taşınmalıdır. Hatta bu iki bölgenin taşınacağı yeni alanda çok katlı değil, az katlı yapılaşma ve yatay mimari şartlarına uyulmalıdır. Bitişik nizam inşaat düzeni acilen terk edilmelidir. Deprem anında ve sonrasında ulaşımın ve şehir planlamasının ne denli önemli olduğunu gördük. Bunun için vatandaşlarımızın acilen daha güvenli alanlara taşınması gerekir ve devlet bu süreçte etkin bir rol üstlenmelidir. Bugüne kadar izlenen yanlış tercihler, hatalı yapılaşma, inşaat sektörünü öncelik alan, betonlaşma ve ticari amaçlı yapılaşma anlayışı acilen terk edilmelidir. Şehir planlamalarında kamu yararı ön plana çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı.