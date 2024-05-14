Bayraklı'da 19 Mayıs etkinlikleri başladı
Bayraklı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yılı coşkusu başladı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen spor turnuvaları ve gösteriler izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. En güzel Bayramların Bayraklı’da kutlanacağını belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, herkesi muhteşem gösteriler eşliğindeki 19 Mayıs coşkusuna ortak olmaya davet etti.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri başladı. Hafta boyunca sürecek spor müsabakaları ve şovlar ilçe genelindeki liselerde ve spor salonlarında renkli görüntülere sahne olacak. Etkinlikler kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda liseler arası basketbol, tekvando turnuvaları, badminton müsabakaları yapılacak. İlçe genelindeki liselerde ise genç yeteneklerin sahnede parlayacağı gösteriler ve şovlar izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Program çerçevesinde Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri arasında futbol turnuvası gerçekleşecek, freestyle basketbol, parkur, akrobasi ve break dans gösterileri sunulacak. Etkinlik programına belediyenin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.
"HERKESİ BEKLİYORUZ"
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Binlerce gencimizi ve ailelerini 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında bir araya getiriyoruz. Hafta boyunca düzenlenecek spor aktiviteleri ve gösterilerle ilçe genelindeki gençlerimizle bir arada olacağız. 7'den 70'e herkesi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.
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