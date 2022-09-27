Bayraklı’da kentsel dönüşümün planları askıya çıktı
İzmir’de Bayraklı Belediyesi’nın Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerini içine alan 60 hektarlık alan için hazırladığı kentsel dönüşüm imar planı askıya çıktı. Başkan Serdar Sandal “Herkesin hemfikir olduğu ve vatandaşın kazandığı örnek bir kentsel dönüşüm modelini hayata geçiriyoruz. Yolları, parkları, konutları, sosyal alanlarıyla yepyeni ve modern Bayraklı’yı birlikte yaratacağız” dedi.
Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, Adalet ve Manavkuyu mahallelerinin ardından, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerini kapsayan 60 hektarlık alandaki revizyon imar planını da tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan planlar askıya çıkarıldı. Bölgenin görünümünü tamamen değiştirecek planlama çalışmaları kapsamında, üç mahalledeki yeşil alan oranı 70 bin metrekare artırılarak 90 bin 500 metrekareye yükseltildi. Sosyal donatı alanlarının oranı da 110 bin metrekareye çıkarıldı.
BELEDİYEDEN BİLGİ ALINABİLİR
Park, otopark, spor salonları, pazar yeri gibi sosyal tesislere de planda yer verildi. Parsel bazında yapılacak yeni inşaatlar için kat sayısı en fazla 15 olarak belirlenirken, eğitim alanları ve sağlık tesisleri için de yer ayrıldı. Mevcut plandaki eğitim ve ibadet alanları korundu. Planlama alanına sağlık alanı da eklendi. Vatandaşların, belediyeye gelerek planlar hakkında bilgi alabileceği belirtildi.
ÖRNEK BİR DÖNÜŞÜM OLACAK
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yarınlara daha modern ve daha yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak amacıyla, ilçe genelinde kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet ve Manavkuyu’nun ardından, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı revizyon imar planının da tamamlanıp askıya çıkması son derece önemli. Yenilenen konut stoğu, yol bağlantıları, yeşil alanları ve sosyal tesisleri ile modern ve örnek bir dönüşüm çalışması yürüteceğiz. Herkesin hemfikir olacağı bir planlama anlayışı ile kimseyi mağdur etmeden, geleceğin Bayraklısını birlikte yaratacağız” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Zehra Güneş İtalya'da manşet oldu!
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor