Bayraklı'da yurttaşların tepki gösterdiği 'trafo inşaatı' taşınacak
İzmir'de Bayraklı'da yapılmak istenen ve yurttaşlardan gelen tepkiler üzerine inşaatı durdurulan 'trafo merkezi' ile ilgili Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TEİAŞ, ön mutabakata vardı.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adalet Mahallesi sakinlerinin tepkisini çeken ve yaklaşık bir yıldır kent gündemini meşgul eden 'trafo merkezi' ile ilgili olarak bölgede yaşayan yurttaşlar ve esnafla buluştu. Trafonun, insan sağlığını tehlikeye atan bölgede yapılmasına izin vermeyeceklerini belirten Sandal, Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TEİAŞ’ın yeni bir yer konusunda mutabakata vardıklarını ve resmi sürecin hızlandırıldığını duyurdu.
Sandal, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından temmuz ayında plan tadilatının meclis gündeme getirileceğini ve meclis kararından sonra yer değişikliğinin kesinlik kazanacağını söyledi. Yurttaşlar, bu gelişme sonrası Başkan Sandal’a teşekkür etti.
“MECLİSTE GÜNDEME GELECEK”
Sandal konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Yapılmak istenen trafo merkezinin vatandaşlarımızda bir mağduriyet yaratttığı ve insan sağlığını tehdit ettiği açık. Buraya trafoyu yaptırmayacağımız kesin. Bunu daha önce de dile getirdik ve inşaatın durması için de mücadele ettik. Belediyenin asli sorumluluğu olmamasına rağmen farklı yerler de önerdik ancak süreç bu noktaya geldi. Şimdi Trafo Merkezi için, üzerinde mutabakata varılan yeni bir yer söz konusu. Önümüzdeki mecliste plan değişikliklerimizi resmiyete dökeceğiz ve bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Vatandaşlarımız rahat bir nefes alabilir”.
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