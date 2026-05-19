Bayram alışverişinin adresi Eminönü'nde yurttaşlar dertli: 'Ne misafir gelsin, ne biz gidelim...'

Bayram öncesi 4 bin liralık emekli ikramiyelerinin büyük bölümü hesaplara geçti. Ekonomik krizin pençesindeki vatandaşlar sınırlı olanaklarla bayrama hazırlanmaya çalışıyor.

İstanbul'da bayram hazırlığının önemli adreslerinden Eminönü'nde yurttaşlara mikrofon uzatıldı.

Bir yurttaş “Ne misafir gelsin, ne biz gidelim. Kimse kimseyi kabul etmiyor; bir bardak çay için istenmiyor artık" derken, bir başkası "Ekmek olmuş 20 lira. Gel çık işin içinden. Olmuşum 78 yaşında ama ölemiyorum ki ne yapayım, Allah verdi ömrü Allah alır” dedi.

Bayramı evde geçireceğini, İBB tarafından verilen İstanbul Kart’ı olmasa, dışarı dahi çıkamayacağını belirten başka bir vatandaş ise "Ev kiram yok ama geçinemiyorsun. Bin liraya kıyma, bonfile olmuş 2 bin lira, pirzola olmuş bin 500-2 bin lira. Torunlar istiyor, alamıyorsun, mahcup oluyorsun" diye konuştu.

Yurttaşların Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarla ilgili görüşleri şöyle:

“Bayrama kim nasıl hazırlanıyor merak ediyorum. Bir 4 bin lira verdiler, o da sadece emeklilere. Babasından maaş alan var, eşinden maaş alan var onlara 2 verdiler. Vicdan diyorum”

"YAŞAMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"

“Ne misafir gelsin, ne biz gidelim. Kimse kimseyi kabul etmiyor; bir bardak çay için istenmiyor artık. Corona’dan sonra bütün hayatlar durdu. Aldığımız 17 bin lira para; ver 6’sını faturalara, ondan sonra günde 10 bin lira harcamak zorundasın. Ekmek olmuş 20 lira. Gel çık işin içinden. Olmuşum 78 yaşında ama ölemiyorum ki ne yapayım, Allah verdi ömrü Allah alır. Yaşamak için çabalıyoruz. Bayramda evde oturacağım; divanım var, divan otelde otururum.”

"EV KİRAM YOK AMA GEÇİNEMİYORSUN"

“Bayram evde geçecek, bunu bilmeyen mi var? İstanbul Kart’ımız olmasa, evden dahi dışarı çıkamıyoruz. Geldik şurada bir hava alalım diye, gideceğiz eve yine...4 bin lira ile ne yaparsın? 27 sene devlete çalış, al 27 bin lira falan. Ne olacak yani? Memlekete gidemiyoruz. Kim istemez annesinin babasının mezarını ziyaret etmek. Dert çok. Her şey meydanda; sizler de biliyorsunuz, diğer gazeteciler de biliyor, yorumcular da biliyor ama baştaki bilmiyor. 80 yaşındayım, hiç böyle görmedim.

Ev kiram yok ama geçinemiyorsun. Bin liraya kıyma, bonfile olmuş 2 bin lira, pirzola olmuş bin 500- 2 bin lira. Torunlar istiyor, alamıyorsun, mahcup oluyorsun. Kurban kesiyorduk eskiden şimdi onu da kesemiyoruz. Allah yardımcısı olsun milletin. Bu düzen değişmedikten sonra bu işler düzelmez. Çok söylemek istediğim var da bu kadarı yeter. En ufak bir şeyde gözaltına alınıyorsun, bilmem nereye gidiyorsun. Bu yaşta da onları çekmek istemem.”

"ESKİDEN BAKLAVALAR, BÖREKLER, YEMEK HAZIRLIĞI YAPILIRDI..."

“Ne kurban kesebiliyoruz... Anca torunlarımıza 200’er lira bayram harçlığı, o kadar. Günlük harçlıkları bile değil onların ama başka yapacak bir şeyimiz yok... 4 bin lirayla ne olur ki? Eve kadar gidemedim zaten onunla. Anca 1-2 bir şey, market alışverişi, bitti... Bayramda nerede gideceğiz, anca evimizde. Gelen giden misafirlerimizi karşılamaya eskiden baklavalar, börekler, yemek hazırlığı yapılırdı evlerimizde. Ama şimdi maalesef öyle bir şey yok. Anca birer çikolatayla, kahve yapabiliyorsak ne mutlu.”

“Bu memleketi bu hale soktular, böyle miydi bu memleket? Bırakın da gençler idare etsin Türkiye’yi. İstenmiyorsun işte, bu kadar sene durulur mu? Bırak bir değişiklik olsun.”

“Nereden hazırlık yapacağım, param mı var hazırlık yapacak? Hani en düşük maaş 20 olacak diyorlardı. Eşten emekliyim. Benimki 17 bin 800 maaş alıyorum, ne hazırlığı yapabilirim? Torunlarıma hediye bile alamadım.”

“Yol parasıydı, harcamaydı. Gidemem yani (bir yere). Durumum durum değil. Gitmek isterdim tabii ki. Ben de gezerdim, ben de giderdim ama yok, gidemiyoruz.”

"HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

“4 bin lira bizim elektrik paramız sadece. Ben emekli öğretmenim. Buna rağmen aldığım maaşla hiç yani... Bu maaşla hiç kimsenin geçinmesi mümkün değil. Evimiz kira olsaydı biz dışarıda kalacaktık. Allahtan evimiz kira değil. Kızımız sayesinde 1+1 bir ev aldık. Onunla hayata tutunmaya çalışıyoruz. Hayata tutunmaya çalışıyoruz, başka türlüsü yalan. Emekli maaşlarına yüzde 100 zam yapılırsa ancak emekliler biraz rahatlayabilir. Gıdasını alabilir en azından, elektrik parasını, su parasını yatırabilir, kirası varsa onu ödeyebilir...”

“Emekli maaşları çok yetersiz, her şey pahalı malum; öyle düz bir bayram geçireceğiz. 4 bin liralık bayram ikramiyesi tabi ki yetmedi. Öncekine göre şimdi tamamen yetersiz. Torunlara biner lira versen bitti.”