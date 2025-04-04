Bayram dönüşü İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluştu
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte şehir dışından İstanbul’a dönüşler hızlandı. İstanbul Havalimanı’nda özellikle iç hatlar gelen yolcu katında yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren İstanbulluların dönüşü devam ediyor. Ramazan Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk artarken, iç hatlar gelen yolcu katında kalabalık gözlendi.
Bayram dönüşü nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda iç hatlar başta olmak üzere gelen yolcu alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Havalimanı işletmecisi İGA ve Turkish Ground Services (TGS) ekipleri, yolcuların işlemlerini hızlandırmak için çeşitli önlemler alırken, bagaj alım alanında ve çıkış noktalarında görevliler yolculara yardımcı oluyor.
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