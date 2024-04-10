Bayram ne zaman bitecek? Devlet daireleri ve resmi kurumlar ne zaman açılacak?

Resmi bayram tatili geçtiğimiz günlerde başladı. Bayramla birlikte özel kurumların yanı sıra kamu kuruluşları ile il ve ilçe merkezlerinde bulunan resmi daireler de bayram tatiline girdi. Peki, Bayram ne zaman bitecek? Devlet daireleri ve resmi kurumlar ne zaman açılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 11:03
Bayram ne zaman bitecek? Devlet daireleri ve resmi kurumlar ne zaman açılacak?
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9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili devam ediyor. Peki, Bayram ne zaman bitecek? Devlet daireleri ve resmi kurumlar ne zaman açılacak?

RESMİ KURUMLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olmuştu.

Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı.

Buna göre; Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.

Bu bilgiler ışığında resmi kurum ve kuruluşlar, 15 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.


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