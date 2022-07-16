Bayram tatili dönüşü başladı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:26

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde dönüş yoluna geçen yurttaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna sebep oldu. Bayram tatilini farklı şehirlerde geçirenlerin dönüş yolcuğu sürüyor. D-200 karayolunda yaşanan yoğunluk "dron" ile havadan görüntülendi.

Karayolundaki bazı kavşaklar beton bariyerlerle kapatılırken ulaşımın aksamaması içinde trafik ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE-EDREMİT-BALIKESİR VE İZMİR-AYVALIK-BURHANİYE-BALIKESİR YOLLARINDA ARAÇ YOĞUNLUĞU

Bayram tatilinin ardından Edremit Körfezi'ndeki Çanakkale-Edremit-Balıkesir ve İzmir-Ayvalık-Burhaniye-Balıkesir yollarında araç yoğunluğu dikkatleri çekiyor. Araç yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda polis ve jandarma ekipleri önlemlerini artırdı. Ekipler, bazı bölgelerde trafik ışıkları yerine akış yoğunluğunu azaltmak için kendileri sürücüleri yönlendirdi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, ulaşımın akıcı bir şekilde sağlanması için çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere ve yolculara özellikle emniyet kemeri, takip mesafesi kuralı, şerit değiştirme kuralları konusunda uyarılarda bulunuyor.

YOĞUNLUK GECE SAATLERİNDE DE DEVAM EDECEK

TEM yolu İzmit geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin de yer aldığı Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle yoğunluk oluştu.

Sürücüler, yoğunluk yaşanan yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi 15 dakikada geçebiliyor. TEM yolu üzerinde sürekli devriye gezen polis ekipleri, trafikte herhangi bir aksama olmaması için çaba gösteriyor. Araç yoğunluğunun gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

BODRUM'DA DÖNÜŞ YOLUNDA 10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Tatil için Bodrum’a gelen yerli turistlerin bir kısmı, tatilin bitimine 1 gün kala dönüş yolculuğuna başladı. İlçenin çıkış istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Emin Anter Bulvarı’nda trafik durma nokrasına geldi, yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu. Bodrum’un giriş istikametinde ise trafik yoğunluğunun olmadığı gözlendi. Öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu akşamüstü saatlerine kadar sürdü. Akşamüstü saatlerinden itibaren trafiğin rahatladığı gözlendi. Son 3 gün içerisinde ilçeden 100 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi. Şu anda da yoğun fakat akıcı bir trafik var. Tatillerine devam eden yerli turistler ise Bodrum’un tadını çıkarıyor.