Bayram tatili için gelmişlerdi... Uşak'tan acı haber: Karbonmonoksit gazı can aldı!

Uşak'ın Eşme ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen koca yaşamını yitirdi, karısı tedaviye alındı.

Bayram tatili için gelmişlerdi... Uşak'tan acı haber: Karbonmonoksit gazı can aldı!
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AA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 17:47

Ahmetler köyünde bir evde Ergün (64) ve Belkıs Gök (60) çifti, sobadan sızan dumandan etkilendi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇİFTİ 'KARBONMONOKSİT GAZI' AYIRDI

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen çift, ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ergün Gök, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan karısı ise ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çiftin, Eskişehir'den bayram tatili için Eşme ilçesine geldiği öğrenildi.


Etiketler: #112 Acil #uşak

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