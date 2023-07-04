Bayram tatilini fırsat bildiler: Kadıköy’de tarihi Rum evi arazisinden çıkan eserlerin tahrip edildiği iddia edildi

Yayınlanma: 04.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 04:00

Bölge sakinlerinden Üzeyir Uludağ, “Caferağa Mahallesi Moda Caddesi Kadıköy Lisesi yanındaki, yıkılan köşkün arsasında çıkan tarihi eserler kurul kararı beklenmeden müteahhit tarafından bayram tatili sırasında tahrip edildi” iddiasına bulundu.

Cumhuriyet, söz konusu bölge hakkında alınan karara göre, arazide bulunan arkeolojik buluntular nedeniyle Arkeoloji Müzesi tarafından çalışma başlatıldığını haber yapmıştı. Çalışmaların ardından ilgili kurula bilgi verilene kadar alanın mühürlü kalacağı söylenmişti. Ancak buluntularla ilgili rapor henüz hazırlanmadı. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bölge hakkında bir karar vermek için Arkeoloji Müzesi’nin nihai raporunu bekliyor.

Söz konusu parselde 1. derece tescilli yapı olan tarihi Rum evi bulunuyordu. Evin bulunduğu arazi uzun yıllar Kayalar Holding tarafından otopark olarak kullanıldı ve Eylül 2022’de yapılaşmaya açıldı. Holdingin sitesinde yer alan bilgiye göre, araziye yapılmak istenen proje kapsamında 10 adet 4+1 daire, 2 adet 5+2 ve 6+2 daire ve 4 dükkândan oluşması öngörülüyor.



Söz konusu parselde 1. derece tescilli yapı olan tarihi Rum evi bulunuyordu. Otopark olarak kullanılan arazi geçen yıl yapılaşmaya açılmıştı.

