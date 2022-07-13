Bayram tatilinin ardından otogarda dönüş yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilini memleketi Aksaray’da geçiren yurttaşlar, 1 haftalık tatil sürecinin ardından gurbete dönmeye başlayınca Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk yaşandı.
Geçen hafta yurdun çeşitli illerinden tatil yapmak ve bayramı memleketlerinde geçirmek için Aksaray’a gelen yurttaşlar, 1 haftalık Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yapmaya başladı. Bu hafta içi gidecekleri illerde iş başı yapacak yurttaşların yanı sıra, 5 gün kalan resmi tatil süresini de tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler de otogara akın etti.
Birçok otobüs seferinde bilet tükenirken, çoğu otobüs firması ek sefer oluşturdu. Bayram tatillerini anlatan vatandaşlar memleketleri Aksaray’dan ayrılmak istemediklerini belirtirken, bir dahaki bayram tatili için gün saymaya başladıklarını söyledi.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yaptığı otobüsünün seferlerinin yoğun olduğunu belirten Otobüs Kaptanı Şükrü Akbulut (61), “Bayram öncesi bir yoğunluk vardı, herkes tatile geldi. Herkes memleketine gezmeye geldi. Bayram bitti bugün son günü herkes geri dönüş yapıyor. Bir yoğunluk var. Tatiller bitti, gezildi tozuldu. Allah tekrarına kavuştursun" dedi.
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