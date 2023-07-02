Bayram tatilinin son gününde yollarda yoğunluk yaşanıyor

Yayınlanma: 02.07.2023 - 20:14

Güncelleme: 02.07.2023 - 22:30

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenleri taşıyan araçlar, Ankara'nın girişlerinde ve ana yollarında yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle Ankara-Samsun yolunda, akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun daha da arttığı dikkati çekti.

Trafik ekipleri, şehrin girişlerindeki denetim noktalarında da görevlerini sürdürüyor.