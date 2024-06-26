Bayramda 82 kişi öldürüldü
Sarıhan: “Türkiye’de bir şiddet sarmalı var. Bu şiddete baktığımızda bir cezasızlık meselesinin varlığı elbette gerçek."
Türkiye’de bireysel silahlanma artarken Umut Vakfı dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanan şiddet olaylarını açıkladı. Vakfın verilerine göre dokuz günde 99 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Toplamda 82 kişi silahla öldürüldü, 130 kişi yaralandı. Cumhuriyet konuya ilişkin hukukçularla konuştu. Avukat Çağla Gül Bulut, verilerdeki artışa dikkat çekerek “Ruhsatsız silah kullanımının cezasının ağırlaştırılması gerekiyor. Cezaların caydırıcı olmayışı nedeniyle de suçlar artıyor. Kimsenin can güvenliği yok. Köklü değişimlere ihtiyacı var” dedi. Avukat Şenal Sarıhan ise “Türkiye’de bir şiddet sarmalı var. Bu şiddete baktığımızda bir cezasızlık meselesinin varlığı elbette gerçek. Yöneticilerin bu konudaki tavırlarının da şiddeti beslediği kanaatindeyim” diye konuştu.
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