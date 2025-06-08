Bayramda aile arasında kan aktı! Akrabaların silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 10 yaralı

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde öğleden sonra, iddiaya göre; akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Olayda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin
ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı
şüpheliler ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma
başlatıldı.