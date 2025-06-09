Bayramda aile arasında kan aktı... Şanlıurfa'da kuzenler arasında kavga: Ölü ve yaralılar var!

Bozova ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde gece saatlerinde
iddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet bulunan amca çocukları arasında
henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar arasında
bıçaklı kavga yaşandı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan
Hasari ile ağabeyi Mehmet Aksungur kanlar içinde yere yığıldı.
Saldırgan kuzenler olay yerinden kaçarken, mahalle
sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ağır yaralanan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk
müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste
tedavi altına alınan yaralılardan Hasari Aksungur, kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi süren Mehmet Aksungur da Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın ardından jandarma kavgaya
karışan ve olay yerinden kaçan 4 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma
sürüyor.