Bayramda İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:31

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00’e kadar devam edecek.