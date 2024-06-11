Bayramda İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00’e kadar devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nazlıcan İrem Köroğlu sessizliğini bozdu
- Akşener'den yeni hamle
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- 'Para an itibarıyla faizden değil...'
- Dolar yıl sonunda kaç lira olur?
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Tutuklandı!
- Akşener'e yakın isimden İmamoğlu'na ziyaret
- Bahçeli'den Erdoğan'a 'vize'!
- Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım açıklaması!