Bayramda İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz

İzmir'de Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:31
Bayramda İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler, metro ve tramvay seferleri, İZDENİZ yolcu gemileri ve ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüsleri ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz seferler, 16 Haziran Pazar günü 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba günü 24.00’e kadar devam edecek.


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