Bayramda kan donduran olay: Bungalov tesisinde tartıştığı kişiyi vurdu!

Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde saat 01.30
sıralarında Saltuk Buğra B., aracıyla Sakarya'dan Kartepe ilçesindeki bir
bungalov tesisine geldi.
Burada Saltuk Buğra B. ile A.A. arasında henüz bilinmeyen
bir nedenle tartışma çıktı.
BACAĞINDAN VURDU
Tartışmanın büyümesiyle A.A., tabancayla Saltuk Buğra B.'yi
bacağından vurdu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Saltuk Buğra B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla
hastaneye kaldırılırdı.
Polis, A.A.'yı olay yerinde gözaltına aldı. Olay yeri
inceleme ekipleri cadde ve tesis içerisinde çalışma yaptı. Olaya ilişkin
inceleme başlatıldı.