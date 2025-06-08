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Bayramda kan donduran olay: Bungalov tesisinde tartıştığı kişiyi vurdu!

Bayramda kan donduran olay: Bungalov tesisinde tartıştığı kişiyi vurdu!

8.06.2025 10:52:00
Güncellenme:
DHA
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Bayramda kan donduran olay: Bungalov tesisinde tartıştığı kişiyi vurdu!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir bungalov tesisinde A.A., tartıştığı Saltuk Buğra B.'yi tabancayla bacağından vurdu.

Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında Saltuk Buğra B., aracıyla Sakarya'dan Kartepe ilçesindeki bir bungalov tesisine geldi.

Burada Saltuk Buğra B. ile A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BACAĞINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesiyle A.A., tabancayla Saltuk Buğra B.'yi bacağından vurdu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saltuk Buğra B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırdı.

Polis, A.A.'yı olay yerinde gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve tesis içerisinde çalışma yaptı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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